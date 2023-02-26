В Гааге обсудили использование искусственного интеллекта в военных целях: до чего договорились
На международной конференции в Гааге около 60 стран договорились об ответственном использовании искусственного интеллекта в военной сфере. Отказался подписать соответствующую петицию только Израиль.
Об этом сообщило издание No Worries!.
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Искусственный интеллект на военной службе
В Гааге (Нидерланды) прошла международная конференция REAIM 23.
Это первая конференция по вопросам ответственного использования искусственного интеллекта в военной сфере.
Участие в конференции приняли более 60 человек, созвали же ее Нидерланды и Южная Корея.
О чем договорились
Все участники конференции, кроме одной страны, по итогам конференции подписали петицию о принципах использования искусственного интеллекта в военных целях.
Речь идет о приверженности использованию ИИ в соответствии с международным правом, не подрывая принципов "международной безопасности, стабильности и подконтрольности".
Не подписал петицию только Израиль.
Напомним, что искусственный интеллект, созданный западными разработчиками, оказывается, ненавидит россиян и россии.
На это пожаловался кремлевский пропагандист Кирилл Стрельников в своей статье на "РИА Новости".
Фото: Pixabay