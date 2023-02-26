Искусственный интеллект будут использовать в военных целях

На международной конференции в Гааге около 60 стран договорились об ответственном использовании искусственного интеллекта в военной сфере. Отказался подписать соответствующую петицию только Израиль.

Об этом сообщило издание No Worries!.

Искусственный интеллект на военной службе

В Гааге (Нидерланды) прошла международная конференция REAIM 23.

Это первая конференция по вопросам ответственного использования искусственного интеллекта в военной сфере.

Участие в конференции приняли более 60 человек, созвали же ее Нидерланды и Южная Корея.

О чем договорились

Все участники конференции, кроме одной страны, по итогам конференции подписали петицию о принципах использования искусственного интеллекта в военных целях.

Речь идет о приверженности использованию ИИ в соответствии с международным правом, не подрывая принципов "международной безопасности, стабильности и подконтрольности".

Не подписал петицию только Израиль.

Напомним, что искусственный интеллект, созданный западными разработчиками, оказывается, ненавидит россиян и россии.

На это пожаловался кремлевский пропагандист Кирилл Стрельников в своей статье на "РИА Новости".

Фото: Pixabay