В Чехии изобрели дрон, который может видеть радиационное загрязнение
На факультете электротехники Чешского технического университета был разработан новейший беспилотник RaDron. Он способен обнаруживать радиационное загрязнение.
Об этом сообщает Радио Прага.
Дрон для поиска элементов радиации
Дрон оснащен уникальными детекторами частиц. Благодаря этому он гораздо быстрее и эффективнее может находить частицы небольших источников радиационных выбросов. На факультете отметили, что для измерения невидимого глазу человека необходим специальный подход.
"Специфическим в этом случае было то, что мы измеряем невидимое. Обычно дроны оснащены классическими камерами или флот беспилотников переведен на собственные лидеры, которые используются в автономных автомобилях. Все это данные, которые могут быть очень хорошо прочитаны", — сказал член команды разработчиков Томаш Бача.
По словам Бача, лидер — это технология получения и обработки информации об удаленных объектах с помощью активных оптических систем, использующих явления отражения света и его рассеяния в прозрачных и полупрозрачных средах.
Томаш Бача добавил, что беспилотник RaDron полностью автономен и может использоваться в труднодоступной местности на большом расстоянии в условиях недостаточной видимости.
Напомним, Германия передала Украине надводные дроны Sonobot 5. Дроны можно использовать в ходе поисковых операций для обнаружения опасных объектов.
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