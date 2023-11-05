В Чехии изобрели дрон, который может видеть радиационное загрязнение

Беспилотник RaDron. Фото: ADVACAM Cameras

На факультете электротехники Чешского технического университета был разработан новейший беспилотник RaDron. Он способен обнаруживать радиационное загрязнение.

Об этом сообщает Радио Прага.

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Дрон оснащен уникальными детекторами частиц. Благодаря этому он гораздо быстрее и эффективнее может находить частицы небольших источников радиационных выбросов. На факультете отметили, что для измерения невидимого глазу человека необходим специальный подход.

"Специфическим в этом случае было то, что мы измеряем невидимое. Обычно дроны оснащены классическими камерами или флот беспилотников переведен на собственные лидеры, которые используются в автономных автомобилях. Все это данные, которые могут быть очень хорошо прочитаны", — сказал член команды разработчиков Томаш Бача.

Томаш Бача держит в руках RaDron. Фото: Мартин Паризек, Чешское радио

По словам Бача, лидер — это технология получения и обработки информации об удаленных объектах с помощью активных оптических систем, использующих явления отражения света и его рассеяния в прозрачных и полупрозрачных средах.

Томаш Бача добавил, что беспилотник RaDron полностью автономен и может использоваться в труднодоступной местности на большом расстоянии в условиях недостаточной видимости.

Напомним, Германия передала Украине надводные дроны Sonobot 5. Дроны можно использовать в ходе поисковых операций для обнаружения опасных объектов.