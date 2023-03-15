General Motors добавит ChatGPT в свои авто — как чат-бот поможет водителю

Планируется, что чат-бот значительно облегчит жизнь владельцам авто

Всего за несколько месяцев ChatGPT стал сверхпопулярным по всему миру. Многие технологические компании внедряют искусственный интеллект в свою продукцию. Теперь же о коллаборации заявил и известный автопроизводитель General Motors, выпускающий легковые автомобили и грузовики под брендами Chevrolet, Cadillac, Buick и GMC.

Как сообщает агентство Reuters, вице-президент General Motors Скотт Миллер подтвердил, что компания работает над внедрением виртуального ассистента для своих машин.

Сотрудничество Microsoft и General Motors

Microsoft одна из немногих компаний, которая уделяет большое внимание интеграции современных технологий в автомобили. В разработке находятся как мультимедийные системы, так и технологии автономного управления и контроля батарей электрокаров.

Сейчас Microsoft решили активно внедрять ChatGPT в свою продукцию и инвестируют в чат-бот несколько миллиардов долларов.

С General Motors компания сотрудничает с 2021 года. Теперь это вылилось в сверхинтересный проект.

Известно, что виртуальный помощник для автомобилей основан на языковой модели ChatGPT от OpenAI и облачном сервисе Microsoft Azure.

При этом ассистент General Motors будет отличаться от ChatGPT и помощника Bing, поскольку будет ориентирован именно на задачи, актуальные для автомобилистов.

Пока не сообщается, как будет называться эта система и когда она появится в автомобилях, но уже известно, какими основными функциями она будет обладать.

Как виртуальный ассистент будет помогать водителю

ChatGPT будет обладать многими полезными функциями. Предлагаем ознакомиться с основными:

Нейросеть сможет объяснять водителю нюансы работы новых технологий авто или мультимедийной системы. Чат-бот объяснит значение иконок на панели приборов, подскажет, что означает тот или иной сигнал на панели. Чат-бот поможет настроить различные функции типа дистанционного открытия двери гаража. Искусственный интеллект сможет подсказать водителю, что делать в сложной ситуации, в частности, ДТП. Например, если была пробита шина, система покажет обучающий ролик о том, как заменить колесо самостоятельно. Также система сможет проложить путь в ремонтную мастерскую и так далее.

В перспективе нейросеть научится давать водителю советы по типу, когда лучше менять резину или посетить СТО.

А главное — все это будет управляться голосом.

Ранее мы сообщали, что известный китайский бренд интеллектуальных устройств Amazfit (партнер Xiaomi) анонсировал выход первых в мире смартчасов, которые будут работать с инструментами на базе ChatGPT.