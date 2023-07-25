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Правительство одобрило новые требования к сайтам госучреждений: что изменится

25 июля 2023 15:21
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Правительство одобрило новые требования к сайтам госучреждений: что изменится
Человек за компьютером. Фото: pixabay.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Сайты государственных органов Украины станут доступны людям с нарушениями зрения, слуха или моторики. Соответствующее постановление приняло правительство.

Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Это важный шаг для внедрения Национальной стратегии по безбарьерности, которую инициировала первая леди Елена Зеленская. Теперь сайты, онлайн-порталы и приложения всех государственных учреждений должны соответствовать госстандарту по веб-доступности. А именно — иметь аудио-описания, учитывать особенности читаемости текста и размещение картинок, придерживаться правил перевода и т.п", — отметил министр. 

Федоров напомнил, что сегодня в Украине насчитывается 2,7 млн человек с инвалидностью. Он отметил, что из-за войны эта цифра будет расти.

"Поэтому продолжаем строить самое удобное государство с онлайн-сервисами, доступными для каждого украинца", — подчеркнул чиновник.

Михаил Федоров о новых требованиях к сайтам госорганов
Михаил Федоров о новых требованиях к сайтам госорганов

Как изменятся сайты госучреждений

Как отмечается в сообщении Минцифры, Кабмин обязал госорганы обеспечить доступность своих сайтов.

Согласно принятому правительством постановлению о сайтах госорганов:

  • будут учтены особенности читаемости текста и размещения картинок;
  • госресурсы будут доступны для людей с нарушением моторики;
  • информация на сайтах будет размещена на жестовом языке;
  • рекомендации будут касаться не только компьютеров, но и ноутбуков, планшетов и мобильных устройств.

"Наша цель — сделать государство прозрачным и понятным для каждого украинца. Поэтому мы работаем, чтобы приблизить свои платформы к международным стандартам по веб-доступности", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что проект "Поддержка цифровизации государственных услуг в Украине" реализует Программа развития ООН в Украине при финансовой поддержке Швеции.

Напомним, ранее сообщалось, что в приложении "Дія" можно будет получить четыре новых вида социальной помощи. На портале продолжается бета-тестирование услуг.

Также известно, что на портале "Дія" усовершенствовали две важные строительные услуги. Это поможет ускорить процесс подачи заявлений и снизит количество технических ошибок.

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