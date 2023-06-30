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Украинцев предупредили о кибератаке, которую проводят оккупанты

30 июня 2023 23:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Украинцев предупредили о кибератаке, которую проводят оккупанты
Мужчина сидит за ноутбуком. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российские оккупанты проводят фишинговую атаку на установленные адреса электронной почты. Если вы получили мошенническое письмо, ни в коем случае нельзя взаимодействовать с его содержимым.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

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Что делать, когда получил мошенническое письмо

Фишинг — это вид мошенничества, целью которого является выманивание у доверчивых или рассеянных пользователей сети персональных данных.

При получении подобного письма нельзя переходить по ссылкам и не следует сгружать файлы с него.

Письмо от мошенников. Фото: t.me/AFUStratCom

"Отмечайте такое письмо, как фишинг. Если письмо пришло на служебные адреса электронной почты, сообщите об этом соответствующему подразделению кибербезопасности и, по возможности, предоставите эту информацию Команде реагирования на киберинциденты https://cert.gov.ua/contact-us", – говорится в сообщении.

Источник: t.me/AFUStratCom

Напомним, что "умные" часы могут автоматически соединяться с мобильными телефонами, получать прямой доступ к данным пользователей. Американские киберспециалисты предупреждают случайно получивших смарт-часы военнослужащих о том, что такое устройство включать не следует.

Также мы писали, что украинские командиры используют платформу Discord для управления войсками, обеспечивая скорейшее присоединение к групповым голосовым звонкам. Недавно пользователи этой платформы получили доступ к секретным данным Пентагона.

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