Украинцев предупредили о кибератаке, которую проводят оккупанты
Российские оккупанты проводят фишинговую атаку на установленные адреса электронной почты. Если вы получили мошенническое письмо, ни в коем случае нельзя взаимодействовать с его содержимым.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
Что делать, когда получил мошенническое письмо
Фишинг — это вид мошенничества, целью которого является выманивание у доверчивых или рассеянных пользователей сети персональных данных.
При получении подобного письма нельзя переходить по ссылкам и не следует сгружать файлы с него.
"Отмечайте такое письмо, как фишинг. Если письмо пришло на служебные адреса электронной почты, сообщите об этом соответствующему подразделению кибербезопасности и, по возможности, предоставите эту информацию Команде реагирования на киберинциденты https://cert.gov.ua/contact-us", – говорится в сообщении.
Напомним, что "умные" часы могут автоматически соединяться с мобильными телефонами, получать прямой доступ к данным пользователей. Американские киберспециалисты предупреждают случайно получивших смарт-часы военнослужащих о том, что такое устройство включать не следует.
Также мы писали, что украинские командиры используют платформу Discord для управления войсками, обеспечивая скорейшее присоединение к групповым голосовым звонкам. Недавно пользователи этой платформы получили доступ к секретным данным Пентагона.