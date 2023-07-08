Украинцы "хакнули" конференцию коллаборантов, на которой они обсуждали депортацию детей
Украинские хакеры KibOrg взломали закрытую конференцию коллаборантов. Они обсуждали похищение украинских детей и депортацию их в Россию.
Об этом рассказал украинский блогер Евгений Вольнов.
Закрытая конференция коллаборантов
Один из украинцев объяснил коллаборантам, что их ожидает после депортации детей в РФ. Он подчеркнул, что оккупанты обязательно будут отвечать за эти действия.
Коллаборанты испугались и начали отключаться от конференции.
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Напомним, Минцифра поделилась достижениями украинской IT-армии на цифровом фронте. Отмечается, что украинские хакеры разоблачили данные сотен тысяч россиян, а также проводили постоянные DDoS-атаки.
Также мы писали, что хакеры из команды "Кибер сопротивления" взломали почту коллаборантки, которая собирала данные проукраинских жителей Мелитополя. Она также призвала анонимно доносить до украинцев и сотрудничать с врагом.
Добавим, хакеры взломали официальный сайт Подворья патриарха РПЦ Кирилла в Переделкино. Они разместили тексты и видео в поддержку украинских военных.