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Украинские изобретатели создали беспилотный комплекс для разминирования полей

27 апреля 2023 02:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украинские изобретатели создали беспилотный комплекс для разминирования полей
Беспилотный комплекс для разминирования полей. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинские изобретатели создали беспилотный комплекс для разминирования полей. Трактор проходит поле со скоростью 5 км/ч, то есть за 10 часовой рабочий день способен обследовать 20 га земли.

Об этом сообщили в Facebook представители бизнес-инкубатора Ukrainian Future.

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Как сообщается, комплекс включает в себя:

  • дрон,
  • робот-разминировщик,
  • автопилот,
  • прицепная система на трактор, способная выдержать взрыв.

Сама система работает автономно, а при необходимости позволяет управлять транспортным средством с безопасного расстояния. Так что участие человека, а соответственно и риски для жизни аграриев, максимально минимизированы.

По словам одного из разработчиков проекта Александра Приходченко, идея возникла в первые месяцы начала полномасштабной войны.

"Мои клиенты-фермеры рассказывали о критической проблеме — невозможность работать на заминированных землях. Те, кто все же рисковал уехать в поле, нередко подрывались на минах, теряли технику, или даже жизнь. Учитывая масштабы минного загрязнения — ООН уже тогда называла Украину одной из самых заминированных стран мира — ждать своей очереди очистки сотен и тысяч гектаров земель аграриям пришлось бы годами. Поэтому потребность в альтернативном безопасном разминировании стала очевидной", — рассказывает Александр.

Как работает система

Комплекс для разминирования предполагает три уровня обследования территорий и обезвреживание опасных предметов:

  • Сначала поле сканирует беспилотник, оснащенный соответствующими сенсорами и функцией передачи точных координат расположения взрывных устройств с геопривязкой. Он обнаруживает взрывчатку на глубине до 1 метра.
  • Затем ее обезвреживает робот и саперы.
  • Далее на поле выезжает дистанционно управляемый трактор с прицепной системой защиты, она проходит верхний слой грунта, что дает гарантию безопасной работы.

Украина заминирована

По данным Минагрополитики, в Украине сейчас около 470 тыс. га таких земель заминировано, но обследовано только 17,5% из них. Саперы, как государственные, так и частные, сейчас занимаются разминированием, но этот процесс сложен и может растянуться на десятилетия.

Сапер вручную может очистить от мин всего 15-20 кв. м в сутки, в то время как техника для разминирования может очистить до 6 кв. км при максимальной безопасности для саперов.

Напомним, Украина попросила у G7 специальную технику для разминирования. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский обратился к участникам заседания министров сельского хозяйства стран G7 с просьбой о международной помощи в разминировании земель сельскохозяйственного назначения.

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