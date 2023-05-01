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Украинские изобретатели разработали военный дрон MiniShark

1 мая 2023 06:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украинские изобретатели разработали военный дрон MiniShark
Украинская компания разработала новую модель беспилотника. Фото: Ukrspecsystems
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Новую модель беспилотника для военных под названием MiniShark разработала украинская компания Ukrspecsystems. Модель сделали гораздо меньше предшественника Shark, что позволит военным носить БПЛА в рюкзаках и запускать из рук.

Об этом сообщает сайт "Милитарный".

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Прототип беспилотника был показан на выставке Brave1. По данным разработчиков, дрон создан для выполнения разведывательных задач и может обнаруживать наземные цели в интересах артиллерии, специальных подразделений и частей сухопутных войск.

Особенности БПЛА

  • Беспилотник можно запускать с руки, что делает пригодным для взлета практически любое открытое место.
  • Транспортировать систему можно в двух рюкзаках.
  • Автономная посадка производится на фюзеляж.
  • Радиус применения БПЛА MiniShark составляет 35 км.
  • Дрон с размахом крыльев 2,6 метра и длиной 125 см имеет максимальную взлетную массу до 5 кг.
  • Продолжительность полета достигает 2-х часов.
  • Заявленная максимальная   скорость полета — 120 км/ч. Рабочая высота полета — 1000 метров.

Представитель компании рассказал, что работа над созданием нового БПЛА началась после получения запросов от украинских военных на подобный летательный аппарат. В настоящее время беспилотник MiniShark проходит испытания.

Модернизированный БПЛА SHARK. Фото: Ukrspecsystems

Напомним, инженеры и ученые из Сумщины сконструировали боевой робот, которым можно управлять дистанционно. Он поможет украинским военным в контрнаступлении, сохранив жизнь наших военных.

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