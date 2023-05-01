Украинские изобретатели разработали военный дрон MiniShark

Украинская компания разработала новую модель беспилотника. Фото: Ukrspecsystems

Новую модель беспилотника для военных под названием MiniShark разработала украинская компания Ukrspecsystems. Модель сделали гораздо меньше предшественника Shark, что позволит военным носить БПЛА в рюкзаках и запускать из рук.

Об этом сообщает сайт "Милитарный".

Читайте также:

Прототип беспилотника был показан на выставке Brave1. По данным разработчиков, дрон создан для выполнения разведывательных задач и может обнаруживать наземные цели в интересах артиллерии, специальных подразделений и частей сухопутных войск.

Особенности БПЛА

Беспилотник можно запускать с руки, что делает пригодным для взлета практически любое открытое место.

Транспортировать систему можно в двух рюкзаках.

Автономная посадка производится на фюзеляж.

Радиус применения БПЛА MiniShark составляет 35 км.

Дрон с размахом крыльев 2,6 метра и длиной 125 см имеет максимальную взлетную массу до 5 кг.

Продолжительность полета достигает 2-х часов.

Заявленная максимальная скорость полета — 120 км/ч. Рабочая высота полета — 1000 метров.

Представитель компании рассказал, что работа над созданием нового БПЛА началась после получения запросов от украинских военных на подобный летательный аппарат. В настоящее время беспилотник MiniShark проходит испытания.

Модернизированный БПЛА SHARK. Фото: Ukrspecsystems

Напомним, инженеры и ученые из Сумщины сконструировали боевой робот, которым можно управлять дистанционно. Он поможет украинским военным в контрнаступлении, сохранив жизнь наших военных.