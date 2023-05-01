Украинские изобретатели разработали военный дрон MiniShark
Новую модель беспилотника для военных под названием MiniShark разработала украинская компания Ukrspecsystems. Модель сделали гораздо меньше предшественника Shark, что позволит военным носить БПЛА в рюкзаках и запускать из рук.
Об этом сообщает сайт "Милитарный".
Прототип беспилотника был показан на выставке Brave1. По данным разработчиков, дрон создан для выполнения разведывательных задач и может обнаруживать наземные цели в интересах артиллерии, специальных подразделений и частей сухопутных войск.
Особенности БПЛА
- Беспилотник можно запускать с руки, что делает пригодным для взлета практически любое открытое место.
- Транспортировать систему можно в двух рюкзаках.
- Автономная посадка производится на фюзеляж.
- Радиус применения БПЛА MiniShark составляет 35 км.
- Дрон с размахом крыльев 2,6 метра и длиной 125 см имеет максимальную взлетную массу до 5 кг.
- Продолжительность полета достигает 2-х часов.
- Заявленная максимальная скорость полета — 120 км/ч. Рабочая высота полета — 1000 метров.
Представитель компании рассказал, что работа над созданием нового БПЛА началась после получения запросов от украинских военных на подобный летательный аппарат. В настоящее время беспилотник MiniShark проходит испытания.
Напомним, инженеры и ученые из Сумщины сконструировали боевой робот, которым можно управлять дистанционно. Он поможет украинским военным в контрнаступлении, сохранив жизнь наших военных.