Украинские разработчики создали новый ударный дрон Backfire — в чем его особенность

Украинский ударный дрон Backfire. Фото: Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал о новом украинском дроне Backfire. Такие беспилотники вошли в оборонный кластер Brave1.

О новой разработке он рассказал в своих соцсетях.

Читайте также:

Особенности беспилотника

"БпЛА залетает до 35 километров в тыл врага и помогает поражать российскую артиллерию, логистические узлы, вражеские склады и командные пункты", — отметил Федоров.

Отмечается, что с помощью GPS-антенны, которую почти невозможно заглушить, дрон устойчив к российским средствам РЭБа.

Кроме того, благодаря полной автономности БпЛА российские оккупанты не имеют возможности вычислить его координаты и наземную команду.

"Сейчас Backfire демонстрирует хорошие результаты на фронте. За последние два месяца военные осуществили по меньшей мере 50 успешных миссий. Разработчики сотрудничают со сводным отрядом "Злі птахи" ВСУ, которые помогают совершенствовать БпЛА", — подчеркнул министр.

Подготовка к серийному производству дронов

По его словам, дрон уже прошел соответствующую комиссию Министерства обороны, поэтому ожидает приказ к допуску к использованию. Это позволит государству официально покупать такие беспилотники.

"Команда создателей уже готовится к серийному производству БпЛА. Продолжаем увеличивать количество беспилотников на фронте. Если тоже есть разработки, которые помогут Силам обороны, подавайте заявку через платформу Brave1", — добавил Федоров.

Напомним, ранее украинские военные показали, как FPV-дроном уничтожили танк российских оккупантов. Враг остался без важной техники на Бахмутском направлении.