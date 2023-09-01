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Украинские разработчики создали аналог российского беспилотника "Ланцет"

1 сентября 2023 01:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украинские разработчики создали аналог российского беспилотника "Ланцет"
Российский дрон-камикадзе "Ланцет". Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинские инженеры представили новую разработку – дрон, являющийся аналогом российского беспилотника "Ланцет".

О самой разработке в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" сообщил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, бригадный генерал Юрий Щиголь.

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По словам главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, новый беспилотник проходит последние испытания. И уже в ближайший месяц будет заключен контракт с производителем на производство.

"Они уже летают, они уже попадают в цели. Есть технологические нюансы наработок, но я уверен, что в течение сентября мы уже заключим первый контракт на поставку этих дронов", — подчеркнул Щиголь в эфире телемарафона.

Также он сообщил, что по некоторым типам дронов Украина увеличила производство более чем в 100 раз за этот год. Это касается, например, больших ударных коптеров.

"Наша задача — делать больше и лучше. Программа "Армия дронов" дала толчок развитию технологий, развитию такой сферы как беспилотная авиация в ВСУ. Мы делаем все, чтобы мы преобладали противника на поле боя в ударных и разведывательных дронах", — отметил Юрий Щиголь.

Напомним, Украина начала применять против российских самолетов картонные дроны. Эти простые для изготовления аппараты уже уничтожили по меньшей мере четыре российских самолета.

Служба безопасности Украины сообщила, что во время обстрела в минувшие выходные Курского аэродрома на западе России были уничтожены МиГ-29 и четыре истребителя Су-30.

Сообщается, что при обстреле были повреждены две пусковые установки "Панцирь" и радар системы ПВО С-300.

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