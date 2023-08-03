Украинские разработчики представили модернизированный беспилотник Shark

Модернизированный беспилотник Shark. Фото: Ukrspecsystems

Украинская компания Ukrspecsystems представила модернизированный беспилотный разведывательный комплекс Shark. Разработчики увеличили радиус связи на 20 километров.

Об этом разработчики сообщают на сайте компании.

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Модернизированный комплекс Shark

"Комплекс SHARK разработан для дальней разведки, и надежная передача данных является одним из важнейших показателей. Поэтому мы увеличили дальность связи с 60 до 80 километров", — говорится в сообщении компании.

Благодаря этой разработке экипаж может находиться на безопасной дистанции от линии фронта и проводить разведку поля боя: собирать информацию о перемещении врага на далеком расстоянии.

Технические характеристики SHARK UAS

Сообщается, что SHARK UAS идеально подходит для:

пограничного контроля и инспекции труднодоступных мест,

наблюдения,

инспекции электро- и газовых линий,

аэрофотосъемки,

мониторинга в сельском хозяйстве,

поисково-спасательных операций,

для широкого спектра программ общественной безопасности.







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Напомним, Украина продолжает производство собственных беспилотников. По оценкам экспертов, у БпЛА собственного производства есть все шансы для того, чтобы стать одними из самых лучших в мире. Так, в Украине производят уже 20 разных видов дронов.

Также мы писали, что государство-агрессор Россия запустила по Украине не менее 1961 дрон-камикадзе типа Shahed-136. Значительную часть из них удалось сбить украинским силам противовоздушной обороны. Он также отметил, что ведется работа для того, чтобы у Украины было больше систем ПВО.