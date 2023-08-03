Украинские разработчики представили модернизированный беспилотник Shark
Украинская компания Ukrspecsystems представила модернизированный беспилотный разведывательный комплекс Shark. Разработчики увеличили радиус связи на 20 километров.
Об этом разработчики сообщают на сайте компании.
Модернизированный комплекс Shark
"Комплекс SHARK разработан для дальней разведки, и надежная передача данных является одним из важнейших показателей. Поэтому мы увеличили дальность связи с 60 до 80 километров", — говорится в сообщении компании.
Благодаря этой разработке экипаж может находиться на безопасной дистанции от линии фронта и проводить разведку поля боя: собирать информацию о перемещении врага на далеком расстоянии.
Технические характеристики SHARK UAS
Сообщается, что SHARK UAS идеально подходит для:
- пограничного контроля и инспекции труднодоступных мест,
- наблюдения,
- инспекции электро- и газовых линий,
- аэрофотосъемки,
- мониторинга в сельском хозяйстве,
- поисково-спасательных операций,
- для широкого спектра программ общественной безопасности.
Напомним, Украина продолжает производство собственных беспилотников. По оценкам экспертов, у БпЛА собственного производства есть все шансы для того, чтобы стать одними из самых лучших в мире. Так, в Украине производят уже 20 разных видов дронов.
Также мы писали, что государство-агрессор Россия запустила по Украине не менее 1961 дрон-камикадзе типа Shahed-136. Значительную часть из них удалось сбить украинским силам противовоздушной обороны. Он также отметил, что ведется работа для того, чтобы у Украины было больше систем ПВО.