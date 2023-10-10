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Украинские разработчики получили от Brave1 более 1 млн долларов грантов, — Федоров

10 октября 2023 03:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Украинские разработчики получили от Brave1 более 1 млн долларов грантов, — Федоров
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: Лига
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что украинские разработчики получили более 1 млн долларов грантов на оборонные технологии. Средства выделила платформа Brave1.

Об этом Михаил Федоров рассказал в Telegram.

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Разработчики получили более 1 млн долларов грантов от Brave1

"Это 57 уникальных разработок, которые прошли тщательную проверку Генштаба ВСУ. Более 500 военных экспертов сочли их важными для нашей победы. Часть технологий уже сохраняет жизнь наших бойцов на фронте и помогает уничтожать врага. Например, боевые работы с турелями, беспилотники с ИИ, дроны и системы противодействия РЭБа. И это только украинские разработки, о которых можем говорить", — говорится в сообщении.

Как известно, Brave1 — инициатива Минобороны, Генштаба, СНБО, Минстратегпрома и Минэкономики, объединяющая разработчиков и военнослужащих для сотрудничества. Военные могут предоставлять конкретные задачи разработчикам, а компании могут получить поддержку и гранты на развитие продуктов. В общей сложности в Brave1 подали 583 проекта, из которых 305 уже прошли оборонную экспертизу, а еще 19 заключают договоры на 315 тыс. долларов.

Украинские разработчики получили от Brave1 более 1 млн. долларов грантов
Источник: t.me/zedigital

Напомним, что в Украине создали плащ-невидимку для сил обороны. Это было сделано, чтобы защитить украинских военных от вражеских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами.

Также мы писали, что Федоров сообщил, что украинские защитники активно испытывают на поле боя беспилотный робот Ironclad. При этом он отметил, что благодаря работе ВСУ атакуют противника, выполняют разведывательные задачи и обеспечивают войска поддержкой огнем.

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