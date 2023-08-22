Украинские инженеры создали ударный дрон, который может уничтожить российский Ту-22М3

Уничтожение российского Ту-22М3: Фото: Google

Украинские разработчики создали специализированный дрон, способный в автоматическом режиме выполнять полет и уничтожать вражеские цели. Причем сам дрон и софт полностью украинского происхождения.

Об этом пишет издание Успех in UA.

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Разработчики заявляют, что именно благодаря новой разработке на российском аэродроме Сольце в Новгородской области удалось уничтожить ракетоноситель Ту-22М3, используемый противником для запуска ракет Х-22.

"Инсайд об уже легендарной операции по уничтожению Ту-22М3, который использовался для нанесения ударов по украинской гражданской инфраструктуре с помощью смертоносных ракет Х-22. Этот эпизод войдет в учебники истории", — отмечает военный обозреватель Дилан Малясов.

При этом он отмечает, что дрон полностью украинского происхождения.

"Нам есть кем гордиться, у нас есть люди, делающие game-changer технологий, которые можно успешно использовать против противника. Также отдельный повод для гордости — его стоимость, тем более сравнивая со сметой на построение Ту-22М3", — отмечает Дилан Малясов.

Напомним, во время визита в Нидерланды Президент Украины Владимир Зеленский провел совместный брифинг с премьер-министром Марком Рютте. Во время своего выступления украинский лидер рассказал, сколько ракет и ударных дронов выпустила Россия по Украине.

Зеленский сообщил, что с 24 февраля 2022 года Россия, начав полномасштабное наступление, запустила по территории Украины более 6,5 тысячи ракет. Кроме того, было использовано более 3,5 тысячи беспилотников, как отметил Зеленский.