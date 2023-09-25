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Украинские инженеры протестировали прототип БпЛА "ОКО-9": в чем его уникальность

25 сентября 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украинские инженеры протестировали прототип БпЛА "ОКО-9": в чем его уникальность
Украинские конструкторы тестируют новый беспилотник. Фото: СКБ "КиберАвиа"
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинские конструкторы протестовали в полете тяжелый электрический беспилотный самолет с вертикальным взлетом и посадкой прототипа БпЛА "ОКО-9".

Об этом сообщило конструкторское бюро "КиберАвиа" на своей странице в Facebook.

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Конструкторы отмечают, что ОКО-9 — электрический беспилотник с полностью украинским планером и значительной частью бортового оборудования украинского производства.

Беспилотник запланирован как носитель специального радиооборудования или система воздушного наблюдения.

Приоритетом разработки является простота эксплуатации и быстрое переобучение коптерных пилотов на новую платформу.

Технические параметры:

  • Размах крыльев 5м.
  • Взлетный вес: 70 кг.
  • Дальность связи: 100 км (цифровая защищенная ссылка).
  • Скорость: 100 км/ч
  • Время работы в воздухе: 150+ минут (включая 2 минуты на вертикальный взлет и посадку).

Напомним, в Курске беспилотник атаковал административное здание, расположенное в Центральном округе. 24 сентября россияне отмечают День города. Глава региона Роман Старовойт сообщил о незначительном повреждении кровли здания.

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