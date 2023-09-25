Украинские инженеры протестировали прототип БпЛА "ОКО-9": в чем его уникальность

Украинские конструкторы тестируют новый беспилотник. Фото: СКБ "КиберАвиа"

Украинские конструкторы протестовали в полете тяжелый электрический беспилотный самолет с вертикальным взлетом и посадкой прототипа БпЛА "ОКО-9".

Об этом сообщило конструкторское бюро "КиберАвиа" на своей странице в Facebook.

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Конструкторы отмечают, что ОКО-9 — электрический беспилотник с полностью украинским планером и значительной частью бортового оборудования украинского производства.

Беспилотник запланирован как носитель специального радиооборудования или система воздушного наблюдения.

Приоритетом разработки является простота эксплуатации и быстрое переобучение коптерных пилотов на новую платформу.

Технические параметры:

Размах крыльев 5м.

Взлетный вес: 70 кг.

Дальность связи: 100 км (цифровая защищенная ссылка).

Скорость: 100 км/ч

Время работы в воздухе: 150+ минут (включая 2 минуты на вертикальный взлет и посадку).

Напомним, в Курске беспилотник атаковал административное здание, расположенное в Центральном округе. 24 сентября россияне отмечают День города. Глава региона Роман Старовойт сообщил о незначительном повреждении кровли здания.