Украинские инженеры протестировали прототип БпЛА "ОКО-9": в чем его уникальность
Украинские конструкторы протестовали в полете тяжелый электрический беспилотный самолет с вертикальным взлетом и посадкой прототипа БпЛА "ОКО-9".
Об этом сообщило конструкторское бюро "КиберАвиа" на своей странице в Facebook.
Новый украинский беспилотник
Конструкторы отмечают, что ОКО-9 — электрический беспилотник с полностью украинским планером и значительной частью бортового оборудования украинского производства.
Беспилотник запланирован как носитель специального радиооборудования или система воздушного наблюдения.
Приоритетом разработки является простота эксплуатации и быстрое переобучение коптерных пилотов на новую платформу.
Технические параметры:
- Размах крыльев 5м.
- Взлетный вес: 70 кг.
- Дальность связи: 100 км (цифровая защищенная ссылка).
- Скорость: 100 км/ч
- Время работы в воздухе: 150+ минут (включая 2 минуты на вертикальный взлет и посадку).
Напомним, в Курске беспилотник атаковал административное здание, расположенное в Центральном округе. 24 сентября россияне отмечают День города. Глава региона Роман Старовойт сообщил о незначительном повреждении кровли здания.