Украина применяет картонные дроны против российской авиации, — The Telegraph
Украина начала применять против российских самолетов картонные дроны. Эти простые для изготовления аппараты уже уничтожили по меньшей мере четыре российских самолета.
Об этом сообщает The Telegraph.
Картонные дроны наносят ущерб авиации РФ
Служба безопасности Украины сообщила, что во время обстрела в минувшие выходные Курского аэродрома на западе России были уничтожены МиГ-29 и четыре истребителя Су-30.
Сообщается, что при обстреле были повреждены две пусковые установки "Панцирь" и радар системы ПВО С-300.
Пожелавший остаться анонимным сотрудник СБУ сообщил изданию, что по цели было запущено 16 беспилотников. Трое были сбиты во время атаки.
Кто предоставил Украине новую разработку
Беспилотники, которые поступают в форме плоских упаковок и стоят всего 3500 долларов, находятся в руках Украины с марта.
Правительство Австралии пообещало Киеву 100 таких дронов в месяц в рамках сделки на 20 миллионов долларов. Передачу осуществила компания SYPAQ Systems из Мельбурна.
Характеристики картонного БпЛА
Легкий и небольшой логистический самолет для поля боя называется Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS).
SYPAQ сообщила, что самолет используют для различных задач, таких как развертывание полезной нагрузки датчиков и доставки небольших грузов. Он действует как бортовой ретранслятор расширенной связи и используется как приманка.
"Украине продали сотни беспилотных летательных аппаратов", — сказал Росс Осборн, главный инженер SYPAQ.
Такой дрон может приподнять до 3 или 5 кг. Вес зависит от его модели. Самолет способен нести груз в течение 1-3 часов в зависимости от погрузки на расстояние до 40-120 км.
Производитель подчеркивает, что основная задача беспилотников — доставка боеприпасов, еды и медикаментов непосредственно на передовую, также можно адаптировать их для проведения разведывательных полетов и сброса взрывных устройств.
Ранее мы сообщали, что украинская компания Ukrspecsystems презентовала новый беспилотник MINI SHARK и в ближайшее время покажет его на выставке в Турции. Дрон является улучшенным вариантом уже известной модели SHARK.
Напомним, компания Nexter получила контракт от Французского агентства оборонных инноваций (French Defense Innovation Agency) на разработку беспилотного летательного дрона-камикадзе. Проект, запущенный еще в мае, планируется реализовать до конца 2024 года.