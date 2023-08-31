Украина применяет картонные дроны против российской авиации, — The Telegraph

Картонный дрон PPDS. Фото: The Telegraph

Украина начала применять против российских самолетов картонные дроны. Эти простые для изготовления аппараты уже уничтожили по меньшей мере четыре российских самолета.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Служба безопасности Украины сообщила, что во время обстрела в минувшие выходные Курского аэродрома на западе России были уничтожены МиГ-29 и четыре истребителя Су-30.

Сообщается, что при обстреле были повреждены две пусковые установки "Панцирь" и радар системы ПВО С-300.

Пожелавший остаться анонимным сотрудник СБУ сообщил изданию, что по цели было запущено 16 беспилотников. Трое были сбиты во время атаки.

Кто предоставил Украине новую разработку

Беспилотники, которые поступают в форме плоских упаковок и стоят всего 3500 долларов, находятся в руках Украины с марта.

Правительство Австралии пообещало Киеву 100 таких дронов в месяц в рамках сделки на 20 миллионов долларов. Передачу осуществила компания SYPAQ Systems из Мельбурна.

Представители компании SYPAQ с дроном Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS). Фото: SYPAQ

Характеристики картонного БпЛА

Легкий и небольшой логистический самолет для поля боя называется Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS).

SYPAQ сообщила, что самолет используют для различных задач, таких как развертывание полезной нагрузки датчиков и доставки небольших грузов. Он действует как бортовой ретранслятор расширенной связи и используется как приманка.

"Украине продали сотни беспилотных летательных аппаратов", — сказал Росс Осборн, главный инженер SYPAQ.

Такой дрон может приподнять до 3 или 5 кг. Вес зависит от его модели. Самолет способен нести груз в течение 1-3 часов в зависимости от погрузки на расстояние до 40-120 км.

Производитель подчеркивает, что основная задача беспилотников — доставка боеприпасов, еды и медикаментов непосредственно на передовую, также можно адаптировать их для проведения разведывательных полетов и сброса взрывных устройств.

Ранее мы сообщали, что украинская компания Ukrspecsystems презентовала новый беспилотник MINI SHARK и в ближайшее время покажет его на выставке в Турции. Дрон является улучшенным вариантом уже известной модели SHARK.

Напомним, компания Nexter получила контракт от Французского агентства оборонных инноваций (French Defense Innovation Agency) на разработку беспилотного летательного дрона-камикадзе. Проект, запущенный еще в мае, планируется реализовать до конца 2024 года.