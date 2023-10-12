Украина выкупает 60% дронов Mavic мирового производства, — премьер-министр

Беспилотник Mavic. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Украинские Силы обороны активно используют на фронте беспилотники, производителями которых являются разные страны мира, в том числе Китай. В этом году в Украину направили 40 млрд грн на закупку дронов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе Киевского международного экономического форума.

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"В этом году мы дополнительно направили 40 млрд грн на закупку дронов как украинского производства, так и иностранного. Украина выкупает 60% всего мирового производства Mavic", — сказал премьер.

Собственное производство

Шмыгаль отметил, что кроме импорта Украина также самостоятельно производит линейку мощных БПЛА, которые сегодня совершают "определенные технологические прорывы".

По его словам, правительство пытается облегчить и ускорить создание украинского рынка дронов и аналогично занимается стимулированием прорывов в других сферах ВПК и промышленности, инвестирует в технологии двойного назначения.

"Будем продолжать это делать, то есть инвестировать сегодня в "милитари" —это перспективное дело. Кроме того, что оно формирует экономику военного времени, оно также повлияет на экономику будущего", — добавил премьер-министр.

Напомним, что Кабинет министров упростил ввоз беспилотников в Украину. Это решение обеспечит потребности Украины и позволит нарастить выпуск дронов.