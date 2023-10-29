Украина получила надводные дроны от Германии
Германия передала Украине надводные дроны Sonobot 5. Дроны можно использовать в ходе поисковых операций для обнаружения опасных объектов.
Об этом сообщил германский проект deaidua.org.
Надводные дроны от Германии
Известно, что ФРГ уже поставила 15 дронов, ожидается поставка еще 55 единиц.
Эти беспилотники представляют собой небольшую надводную платформу, гибко адаптированную к потребностям гидрографической съемки во внутренних водах.
Дрон можно использовать в ходе поисковых операций, чтобы обнаруживать опасные объекты.
Напомним, 27 октября Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошла еще одна пусковая установка ЗРК IRIS-T, четыре бронетранспортера и другое оружие и амуниция для военных.
Также мы писали, что украинские инженеры создали новый дрон-разминировщик. Он может работать быстрее человека в четыре раза.
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