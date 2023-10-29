Украина получила надводные дроны от Германии

Надводный дрон Sonobot 5 от Германии. Фото: ГСЧС Украины

Германия передала Украине надводные дроны Sonobot 5. Дроны можно использовать в ходе поисковых операций для обнаружения опасных объектов.

Об этом сообщил германский проект deaidua.org.

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Известно, что ФРГ уже поставила 15 дронов, ожидается поставка еще 55 единиц.

Эти беспилотники представляют собой небольшую надводную платформу, гибко адаптированную к потребностям гидрографической съемки во внутренних водах.

Дрон можно использовать в ходе поисковых операций, чтобы обнаруживать опасные объекты.

Напомним, 27 октября Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошла еще одна пусковая установка ЗРК IRIS-T, четыре бронетранспортера и другое оружие и амуниция для военных.

Также мы писали, что украинские инженеры создали новый дрон-разминировщик. Он может работать быстрее человека в четыре раза.