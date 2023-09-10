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В ВСУ появился новый ударный дрон: его преимущества

10 сентября 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В ВСУ появился новый ударный дрон: его преимущества
Отечественный ударный FPV-дрон KH-S7. Фото: Министерство обороны Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Министерство обороны допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины отечественный ударный FPV-дрон KH-S7. Он предназначен для поражения разных статических и динамических наземных целей.

Об этом сообщает АрмияInform.

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Ударный FPV-дрон KH-S7

Сообщается, что инженеры начали работать над разработкой летом прошлого года.

Разработчики заявляют, что FPV-дрон KH-S7 имеет хорошие показатели по грузоподъемности, дальности сигнала. Сам дрон цифровой, что дает FullHD качество изображения и помогает проводить доразведку во время миссии.

"Мы сделали основной акцент на его надежности и мощности, используя только топовые запчасти и системы. Все составляющие здесь от лучших производителей мира, с которыми у нас прямые контракты. Поэтому наш дрон — это действительно "рабочая лошадка". Ребятам нравится", — рассказывает представитель производителя.

Напомним, на румынской территории были обнаружены остатки еще одного беспилотника, похожие на модели, которые применяют российские военные. Части устройства были найдены возле села Плаура в Тульчинском уезде.

В сообщении сказано, что поисковая миссия приступила к исследованию после сообщения от местных административных структур о возможном местоположении дрона в 2,5 км южнее села.

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