В Windows сменили режим работы популярной клавиши, которая была стандартной в течение 30 лет

Парень сидит за компьютером. Фото: google.com (иллюстративное)

Microsoft выпустила свежую тестовую сборку Windows 11, в которой изменила комбинацию клавиш Windows, которая была стандартной в течение 30 лет. Теперь нажатие клавиши Print Screen открывает программу "Ножницы", вместо того чтобы автоматически скриншотить весь экран.

Об этом сообщает портал WindowsLatest.

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Как изменилась работа клавиши

Отмечается, что изменение пока актуально для бета-версии операционной системы.

Это небольшое изменение может оказать существенное влияние на рабочие привычки многих пользователей. В то же время, новая схема работы может оказаться более удобной для тех, кто плохо знаком с операционной системой Windows. Для тех, кому это нововведение не подошло, его можно будет отключить в настройках, восстановив классическое поведение Print Screen.

Заметим, что в последние годы Microsoft стала уделять все больше внимания приложению Snipping Tool. По сравнению с клавишей Print Screen этот инструмент является более эффективным и полнофункциональным способом захвата, сохранения и редактирования скриншотов. Кроме того, в нем имеется встроенная функция записи экрана.

Скриншот

Пожалуй, единственным недостатком "Ножниц" является время, необходимое для открытия инструмента и выбора нужной опции. В тех случаях, когда необходимо быстро сделать снимок экрана, нажатие всего одной клавиши может стать спасением.

Нововведение должно появиться в стабильной версии Windows 11 с выходом апдейта Windows 11 Moment 3. Вероятно, это произойдет в мае-июне.

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