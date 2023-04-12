В Windows сменили режим работы популярной клавиши, которая была стандартной в течение 30 лет
Microsoft выпустила свежую тестовую сборку Windows 11, в которой изменила комбинацию клавиш Windows, которая была стандартной в течение 30 лет. Теперь нажатие клавиши Print Screen открывает программу "Ножницы", вместо того чтобы автоматически скриншотить весь экран.
Об этом сообщает портал WindowsLatest.
Как изменилась работа клавиши
Отмечается, что изменение пока актуально для бета-версии операционной системы.
Это небольшое изменение может оказать существенное влияние на рабочие привычки многих пользователей. В то же время, новая схема работы может оказаться более удобной для тех, кто плохо знаком с операционной системой Windows. Для тех, кому это нововведение не подошло, его можно будет отключить в настройках, восстановив классическое поведение Print Screen.
Заметим, что в последние годы Microsoft стала уделять все больше внимания приложению Snipping Tool. По сравнению с клавишей Print Screen этот инструмент является более эффективным и полнофункциональным способом захвата, сохранения и редактирования скриншотов. Кроме того, в нем имеется встроенная функция записи экрана.
Пожалуй, единственным недостатком "Ножниц" является время, необходимое для открытия инструмента и выбора нужной опции. В тех случаях, когда необходимо быстро сделать снимок экрана, нажатие всего одной клавиши может стать спасением.
Нововведение должно появиться в стабильной версии Windows 11 с выходом апдейта Windows 11 Moment 3. Вероятно, это произойдет в мае-июне.
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