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У WhatsApp появились видеосообщения: детали

30 июля 2023 00:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
У WhatsApp появились видеосообщения: детали
Мужчина входит в приложение WhatsApp. Фото: pixabay
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В соцсети WhatsApp появилась новая функция. Так, компания Meta добавила опцию мгновенных видеосообщений в "кружочке". Что-то похожее есть в Telegram.

Об этом сообщает Meta.

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Новая функция в WhatsApp

"Голосовые сообщения в WhatsApp изменили способ общения людей, предоставляя быстрый и безопасный способ поделиться своим голосом. Мы рады развить эту функцию с помощью новых мгновенных видеосообщений. Теперь вы можете записывать и делиться короткими личными видео прямо в чате", — сообщает Meta.

Отмечается, что наибольшая продолжительность видео в приложении — 60 с. Отправлять их можно так же как и голосовые сообщения.

Видео будет воспроизводиться автоматически без звука в чате, но прикосновением к "кружочку" можно включить звук.

"Видеосообщения защищены сквозным шифрованием, чтобы сохранить ваши сообщения в безопасности", — добавили в компании.

В WhatsApp появилась функция записи видеосообщений. Фото: Meta

Напомним, что компания Meta планирует ряд обновлений в приложении WhatsApp. Так, теперь в приложении появятся анимированные наклейки, что улучшит общение между пользователями и поможет лучше передать их эмоции.

Также мы сообщали, что Meta запускает новейшую функцию. Речь идет о пересылке сообщений под названием "Каналы" в WhatsApp, вроде своего недавнего обновления для Instagram.

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