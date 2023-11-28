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В Виннице студент представил уникальный смарт-рюкзак — что он может

28 ноября 2023 13:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Виннице студент представил уникальный смарт-рюкзак — что он может
Владислав показывает разработанный им смарт-рюкзак. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Студент Винницкого национального технического университета разработал рюкзак с сигнализацией, подсветкой и весами. Всеми этими функциями владелец сможет управлять с помощью смартфона.

Об этом рассказали на винницком телеканале ВИТА.

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Что может смарт-рюкзак

Смарт-рюкзак, который взвесит вещи и напомнит о забытых вещах, разработал студент ВНТУ Владислав Присяжный. Если вдруг в транспорте кто-то решит вытащить вещи из рюкзака, включится сигнализация.

"С помощью специальных датчиков рюкзак сообщит и о разлитом напитке, и о влаге от дождя или снега. Таким образом, и документы, и технику можно спасти от намокания", — говорится в репортаже.

Изобретатель пояснил, что в настоящее время крайне важно обеспечить подсвечивание рюкзака в темное время суток.

"Очень часто люди светят фонариком. Я подумал, что это можно оптимизировать. Так что подсветка уже в рюкзаке", — объяснил идею Владислав.

рюкзак
Новый смарт-рюкзак с сигнализацией. Фото: скриншот

Как управлять "умным" рюкзаком

Управлять всеми функциями владелец может из телефона. На гаджет будет поступать даже информация о разлитом напитке или проникновении влаги от дождя.

"Управляет рюкзаком специальное приложение, которое может включать и выключать свет, вмонтированный в рюкзаке", — пояснил Владислав.

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