В Виннице студент представил уникальный смарт-рюкзак — что он может
Студент Винницкого национального технического университета разработал рюкзак с сигнализацией, подсветкой и весами. Всеми этими функциями владелец сможет управлять с помощью смартфона.
Об этом рассказали на винницком телеканале ВИТА.
Что может смарт-рюкзак
Смарт-рюкзак, который взвесит вещи и напомнит о забытых вещах, разработал студент ВНТУ Владислав Присяжный. Если вдруг в транспорте кто-то решит вытащить вещи из рюкзака, включится сигнализация.
"С помощью специальных датчиков рюкзак сообщит и о разлитом напитке, и о влаге от дождя или снега. Таким образом, и документы, и технику можно спасти от намокания", — говорится в репортаже.
Изобретатель пояснил, что в настоящее время крайне важно обеспечить подсвечивание рюкзака в темное время суток.
"Очень часто люди светят фонариком. Я подумал, что это можно оптимизировать. Так что подсветка уже в рюкзаке", — объяснил идею Владислав.
Как управлять "умным" рюкзаком
Управлять всеми функциями владелец может из телефона. На гаджет будет поступать даже информация о разлитом напитке или проникновении влаги от дождя.
"Управляет рюкзаком специальное приложение, которое может включать и выключать свет, вмонтированный в рюкзаке", — пояснил Владислав.
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