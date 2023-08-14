В Telegram сделали бесплатной одну из функций Premium-аккаунта

Девушка входит в приложение Telegram. Фото: google.com

В новой бета-версии популярной социальной сети Telegram для ОС Android возможность использовать сториз стала бесплатной. Но у нее есть некоторые ограничения.

Об этом сообщает NNews.

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Отмечается, что те, кто не подписался на Telegram Premium, могут опубликовать три сториз в день или семь в неделю, и всего 30 — в месяц. Более того, сообщение имеет ограничения в символах — до 200, и во времени — не более 24 часов.

"Подписчики Telegram Premium остаются в приоритете — их записи всегда будут отображаться первыми в списке. Они могут создавать до 100 публикаций в сутки, сохранять их на 6, 12, 24 или 48 часов по выбору и добавлять описание из 2048 символов. А в редакторе можно форматировать текст, оставлять гиперссылку и даже указывать геолокацию", — говорится в материале.

Также владельцы Premium-аккаунта могут анонимно просматривать и сохранять публикации других пользователей, если автор этого не запретил. Также можно увидеть, кто просматривал ваши видео, даже после удаления контента.

Для Android сториз полностью станут доступны до 20 августа. По всей вероятности, они также появятся в бесплатной версии Telegram для iOS.

Напомним, что в Китае на смартфонах Xiaomi начали блокировать платформу для обмена сообщениями Telegram. При загрузке ее обозначают как "опасное приложение".