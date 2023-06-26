В Telegram появятся stories
В начале июля Telegram запустит формат stories. По сравнению с Instagram Telegram-stories не будут ограничены по времени.
Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров.
Новая функция в Telegram
В понедельник вечером, 26 июня, Дуров анонсировал ввод stories в Telegram.
У них будет:
1. Конфиденциальность. Можно самостоятельно определить, кто может видеть любую из ваших историй.
2. Компактный интерфейс. Истории будут помещены в расширяющийся раздел в верхней части списка чатов, что сделает их легкодоступными.
3. Гибкость. Истории, опубликованные любым контактом, легко скрыть, переместив их в список "Скрытые" в разделе "Контакты", а не на главном экране.
4. Подписи. Кроме использования десятков мощных инструментов для редактирования фотографий и видео, вы сможете добавлять подписи в свои истории.
5. Поддержка двойной камеры. Добавлена возможность публиковать фото и видео, запечатленные одновременно передней и задней камерами.
6. Можно выбрать срок действия истории — через 6, 12, 24 или 48 часов — или постоянно отображать историю на странице профиля.
Напомним, с марта ChatGPT для удобства стало возможно использовать и в популярном мессенджере Telegram.