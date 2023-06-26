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В Telegram появятся stories

26 июня 2023 23:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Telegram появятся stories
Приложение Telegram в гаджете. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В начале июля Telegram запустит формат stories. По сравнению с Instagram Telegram-stories не будут ограничены по времени.

Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

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В понедельник вечером, 26 июня, Дуров анонсировал ввод stories в Telegram.

У них будет:

1. Конфиденциальность. Можно самостоятельно определить, кто может видеть любую из ваших историй.

2. Компактный интерфейс. Истории будут помещены в расширяющийся раздел в верхней части списка чатов, что сделает их легкодоступными.

3. Гибкость. Истории, опубликованные любым контактом, легко скрыть, переместив их в список "Скрытые" в разделе "Контакты", а не на главном экране.

4. Подписи. Кроме использования десятков мощных инструментов для редактирования фотографий и видео, вы сможете добавлять подписи в свои истории.

5. Поддержка двойной камеры. Добавлена возможность публиковать фото и видео, запечатленные одновременно передней и задней камерами.

6. Можно выбрать срок действия истории — через 6, 12, 24 или 48 часов — или постоянно отображать историю на странице профиля.

Напомним, с марта ChatGPT для удобства стало возможно использовать и в популярном мессенджере Telegram.

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