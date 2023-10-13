В Starlink хотят запустить спутниковую связь для смартфонов

Система Stalink. Фото: ДВС-САТ

Американская компания SpaceX планирует в следующем году запустить службу для обмена текстовыми сообщениями в смартфонах через спутниковую связь Starlink. Еще через год компания планирует добавить поддержку не только тексту, но и голосовому спутниковому общению.

Об этом сообщает PCmag.

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Новый проект посвящен продвижению будущего сервиса Starlink для смартфонов. Сервис Starlink Direct to Cell имеет слоган: "Беспроблемный доступ к тексту, голосу и данным для телефонов LTE по всему миру".

Система будет подключаться ко все большей спутниковой сети Starlink на орбите Земли для передачи сотовой связи на не модифицированные смартфоны. Год назад компания Илона Маска уже заявляла, что надеется запустить подобную услугу вместе с партнером T-Mobile. Но пока компания не сообщала о прогрессе в этом направлении.

На сайте проекта указано, что SpaceX хотят в следующем году запустить службу по обмену текстовыми сообщениями через спутник. Еще через год компания планирует добавить поддержку не только тексту, но и голосовому спутниковому общению.

Анонс проекта. Источник: SpaceX

Сообщается, что сервис будет конкурировать со своей спутниковой функцией Apple Emergency SOS для iPhone, а также с AST Space Mobile, которая также стремится предоставить сотовый спутниковый сервис для не модифицированных смартфонов.

На новом веб-сайте SpaceX добавляется: "Direct to Cell работает с действительными телефонами LTE везде, где вы видите небо". Но прежде, чем SpaceX сможет официально запустить услугу, компания сначала должна получить разрешение от Федеральной комиссии связи США.

Анонс проекта. Источник: SpaceX

Напомним, что ранее самопровозглашённому президенту Беларуси представили бюджетный "аналог" Starlink, над которым посмеялись в сети. Зато в ЕС пригрозили Илону Маску санкциями по поводу распространения дезинформации в Twitter (X) по поводу атаки ХАМАС на Израиль.