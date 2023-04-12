В США хотят сократить выбросы для новых легковых и грузовых автомобилей к 2032 году

Автомобили Land Rover. Фото: REUTERS/Phil Noble/File Photo

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) предложило радикальное сокращение выбросов для новых легковых и грузовых автомобилей к 2032 году. Там заявили, что это может означать, что два из каждых трех новых авто, которые будут продаваться автопроизводителями, будут электрическими в течение десятилетия.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Подробности

Это предложение, если оно будет окончательно утверждено, является самым агрессивным планом сокращения выбросов транспортных средств в США на сегодняшний день, предусматривающим сокращение среднегодового уровня загрязнения на 13% и снижение прогнозируемого среднего уровня выбросов автопарка на 56% по сравнению с требованиями к 2026 году. EPA также предлагает новые более строгие стандарты выбросов для средних и тяжелых грузовиков до 2032 года.

По прогнозам Агентства по охране окружающей среды США, правила 2027-2032 модельного года позволят сократить более 9 миллиардов тонн выбросов CO2 к 2055 году, что более чем вдвое превышает общий объем выбросов CO2 в США за прошлый год.

Автопроизводители и экологи говорят, что администрация спешит завершить разработку новых правил к началу следующего года, чтобы предстоящему Конгрессу или президенту было гораздо сложнее их отменить.

По оценкам агентства, чистые выгоды к 2055 году от этого предложения составят от 850 миллиардов долларов до 1,6 триллиона долларов. К 2032 году это предложение будет стоить около 1200 долларов на автомобиль для каждого производителя, но сэкономит владельцу в среднем более 9000 долларов на топливе, техническом обслуживании и ремонте в течение восьми лет.

"Многое должно пойти правильно, чтобы эти масштабные и беспрецедентные изменения на нашем автомобильном рынке и промышленной базе были успешными", — сказал генеральный директор Альянса автомобильных инноваций, представляющий General Motors (GM.N), Volkswagen (VOWG_p.DE), Toyota (7203.T) и другие компании Джона Боццелла.

По его словам, факторами за пределами транспортного средства, такими как инфраструктура зарядных станций, цепи поставок, устойчивость электросети, доступность низкоуглеродистого топлива и критически важных минералов будут определять, можно ли достичь стандартов EPA на этих уровнях.

Согласно предложению EPA, автопроизводители должны производить 60% электромобилей к 2030 году и 67% к 2032 году, чтобы соответствовать требованиям по сравнению с лишь 5,8% автомобилей, проданных в США в 2022 году, которые были электромобилями. Национальное управление безопасности дорожного движения планирует предложить стандарты параллельной экономики в ближайшие недели.

Напомним, владелец калифорнийской Tesla подал в суд на автопроизводителя электромобилей. Он обвинил его в нарушении конфиденциальности клиентов.

Также мы писали, что на продажу выставили уникальный суперкар Lotec C1000 1990-х годов, являющийся одним из самых крутых автомобилей тех времен. Этот автомобиль разработали в единственном экземпляре для нефтяного магната из ОАЭ немецкие специалисты, но сейчас для него уже ищут нового владельца.