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В США экспериментируют с созданием камуфляжа для самолетов F-35

4 декабря 2023 17:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В США экспериментируют с созданием камуфляжа для самолетов F-35
Истребитель F-35. Фото: NBC News
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В США проводят эксперименты с камуфляжем для истребителей F-35. Зеркальная поверхность, служащая камуфляжем, создается с целью незаметности самолета в инфракрасных системах.

Об этом сообщает Defence Express.

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Зеркальная поверхность для F-35

В военно-морских силах США продолжаются эксперименты по изобретению для истребителей F-35 зеркальной поверхности. Такое покрытие производят на крыльях и хвосте самолетов.

F-35C с зеркальным камуфляжем
F-35C с зеркальным камуфляжем. Фото: DoD US

"Особенность этого покрытия в том, что это полосы или квадраты, которые явно наклеиваются на фюзеляж и изменяют свою прозрачность в зависимости от угла зрения. Поэтому сначала для зрителя они выглядят как зеркало, затем становятся серыми, а впоследствии — черными", — отмечают в издании.

F-35C с зеркальным камуфляжем
F-35C с зеркальным камуфляжем. Фото: DoD US

Для чего создают зеркальное покрытие

По данным The Drive, главной целью такого покрытия является избегание инфракрасных систем. Планируется, что такое зеркальное покрытие будет противодействовать инфракрасным системам в головках самонаведения ракет и в оптико-локационных системах.

Отмечается, что такое покрытие также было отмечено на машине учебно-тренировочной эскадрильи VFA-125. Как пишет издание, вероятно, эксперимент пришел к оценке выносливости эксплуатации. Соответственно для этого необходимо большое количество полетов.

Доказательством тестирования новой защиты стал также замечен в январе 2022 года F-35 с полным зеркальным покрытием.

F-35C с полным зеркальным камуфляжем
F-35C с полным зеркальным камуфляжем. Фото: Instagram eli_aviation

Можно сделать вывод, что истребители США нового поколения будут мало заметны для инфракрасных сенсоров, не только для радаров. Подчеркивается, что этапы производства и экспериментов над зеркальным покрытием военные силы США держат в тайне.

Напомним, в Румынии стартовали учения украинских пилотов на истребителях F-16. Недавно 13 ноября там открыли Европейский учебный центр на военно-воздушной базе Фетешти.

Добавим, в ожидании американских истребителей F-16 в украинском медийном пространстве часто возникает вопрос, смогут ли эти самолеты приспособиться к войне в Украине. Много вопросов о способности украинской военной инфраструктуры обслуживать такие самолеты.

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