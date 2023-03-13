В Sony намекнули на дату выхода PlayStation 6

Выпуск новой версии PlayStation запланирован на 2027 год

Журналисты узнали, что Sony планирует представить новую модель PlayStation 6 четыре года. Это и не удивительно, ведь компания выпускает свои консоли примерно через шесть-семь лет после выхода предыдущей.

Об этом пишет Gamerant.

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По данным издания, журналисты узнали информацию о выпуске новой консоли от Sony благодаря отчетам британского регулятора CMA. Компания Sony активно противодействует соглашению по поглощению игровой студии Activision Blizzard корпорацией Microsoft.

Так, в рамках расследования регуляторам предоставляются разные документы, среди которых журналисты узнали о дате выпуска PlayStation 6.

Однако для большинства геймеров эта информация предсказуема, ведь Sony выпускает новую модель консоли примерно через шесть-семь лет после выхода предыдущей. По всей видимости, PlayStation 6 ждет та же участь.

Напомним, ранее мы писали, что Украина призывает Sony и Microsoft блокировать продажу пропагандистской игры Atomic Heart.