В Sony намекнули на дату выхода PlayStation 6
Журналисты узнали, что Sony планирует представить новую модель PlayStation 6 четыре года. Это и не удивительно, ведь компания выпускает свои консоли примерно через шесть-семь лет после выхода предыдущей.
Об этом пишет Gamerant.
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По данным издания, журналисты узнали информацию о выпуске новой консоли от Sony благодаря отчетам британского регулятора CMA. Компания Sony активно противодействует соглашению по поглощению игровой студии Activision Blizzard корпорацией Microsoft.
Так, в рамках расследования регуляторам предоставляются разные документы, среди которых журналисты узнали о дате выпуска PlayStation 6.
Однако для большинства геймеров эта информация предсказуема, ведь Sony выпускает новую модель консоли примерно через шесть-семь лет после выхода предыдущей. По всей видимости, PlayStation 6 ждет та же участь.
Напомним, ранее мы писали, что Украина призывает Sony и Microsoft блокировать продажу пропагандистской игры Atomic Heart.