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В работе Instagram произошел сбой

22 мая 2023 01:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В работе Instagram произошел сбой
Девушка просматривает ленту в Instagram. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В работе популярной социальной сети Instagram возник системный сбой. Пока что его причина неизвестна.

Об этом сообщает платформа для получения информации о состоянии онлайн-сервисов Downdetector.

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Что известно

Как сообщают пользователи соцсети, лента с публикациями в Instagram не обновляется.

DownDetector получил более 150 тыс. сообщений о неисправности соцсети за последний час.

На этой диаграмме показаны отчеты о проблемах, отправленных за последние 24 часа, по сравнению с обычным объемом отчетов по времени суток. Фото: downdetector.com

Напомним, что социальная сеть Instagram расширяет свои возможности. В ближайшее время она планирует выпустить текстовое приложение, которое будет конкурировать с Twitter.

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