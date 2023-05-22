В работе Instagram произошел сбой
В работе популярной социальной сети Instagram возник системный сбой. Пока что его причина неизвестна.
Об этом сообщает платформа для получения информации о состоянии онлайн-сервисов Downdetector.
Что известно
Как сообщают пользователи соцсети, лента с публикациями в Instagram не обновляется.
DownDetector получил более 150 тыс. сообщений о неисправности соцсети за последний час.
Напомним, что социальная сеть Instagram расширяет свои возможности. В ближайшее время она планирует выпустить текстовое приложение, которое будет конкурировать с Twitter.