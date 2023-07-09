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В Ровно разработали пончо-невидимку на фронт для ВСУ

9 июля 2023 01:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Ровно разработали пончо-невидимку на фронт для ВСУ
Один из разработчиков пончо-невидимки Сергей Смалюк. Фото: BuildingTech
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Ровно волонтеры разработали пончо-невидимку от тепловизора, которое также будет защищать украинских военных на передовой от воды и ветра. Новый продукт уже опробовали и запатентовали.

Об этом сообщает BuildingTech.

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Отмечается, что пончо-невидимку создал Сергей Смалюк совместно со своим проект-партнером, которые до 24 февраля 2022 года шили трикотажную одежду. После начала полномасштабной войны они начали шить одежду для военных.

"Первые образцы, которые мы разрабатывали — это были зимние маскировочные костюмы, для них использовалась дорогая иностранная ткань. Но цена на такое снаряжение была слишком высокой", — отметил Сергей.

Пончо-невидимка от тепловизора для ВСУ во время тестирования. Фото: BuildingTech

Углы пончо имеют большие отверстия, которые можно использовать для превращения изделия в палатки для растяжения тента. Они также выводят воздух.

Пончо протестовали при дневном свете на расстоянии около 50 м, что дало позитивный результат. Однако разработчики решили обратиться к военным, чтобы услышать также и их мнение по поводу изделия.

"Накидка действительно работает. Лучше, наверное, использовать во время передвижения — в поле, в лесополосе. Там, где нужно быстро обеспечить маскировку", — рассказали военные.

Напомним, что на вооружении в Вооруженных силах Украины могут появиться самоходные гаубицы Т-155 Firtina калибра 155 мм. Их может передать Украине Турция.

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