В рф значительно снизился интерес к Instagram и Facebook: детали

Instagram и Facеbook

Согласно данным Mediascope, в феврале 2023 года только 6% россиян старше 12 лет использовали Instagram хотя бы раз в день. Этот показатель сократился в 5 раз по сравнению с 31% в том же месяце прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Mediascope.

Instagram и Facеbook

Согласно предоставленным данным, время, проведенное россиянами на Instagram и Facebook, также снизилось. В частности, время, проведенное в Instagram, уменьшилось на 2,4 раза по сравнению с февралем 2022 года и составляло 17 минут в день. Аналогично, время, проведенное в Facebook, уменьшилось на 3 раза и составляло 5 минут в день.

В отношении TikTok ситуация несколько лучше, но тоже неутешительная — время суточного потребления сократилось в 1,2 раза до 65 минут. Однако Telegram и "ВКонтакте" продолжают наращивать свою аудиторию. Среднесуточный охват Telegram вырос почти в 1,8 раза с 23% в феврале 2022 года до 41% в 2023 году. В "ВКонтакте" этот показатель увеличился на 1,15 раза до 44%.

Напомним, социальная сеть Instagram перестала быть только платформой для публикаций фото, она стала отличной площадкой для ведения бизнеса. В скором времени в Instagram можно будет создавать, демонстрировать и продавать NFT в своем аккаунте.