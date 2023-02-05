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В Португалии планируют построить крупнейшую в Европе солнечную электростанцию: что известно

5 февраля 2023 17:14
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В Португалии построят крупнейшую в Европе солнечную электростанцию: что известно
Новая электростанция, как ожидается, заработает в 2025 году
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Испанские компании Iberdrola и Prosolia Energy получили экологическую лицензию на строительство крупнейшего фотоэлектрического проекта в Европе на северо-западе Португалии. Мощность электростанции составит 1200 мегаватт.

Об этом пишет Euractiv.

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Что известно о проекте

В своем заявлении Iberdrola сообщила, что экологическая лицензия, выданная Португальским агентством по охране окружающей среды, означает, что она может строить то, что считается "самым крупным фотоэлектрическим проектом в Европе и пятым по величине в мире".

Компания заявила, что, по ее оценкам, будущая инфраструктура, которая будет иметь установленную мощность 1200 МВт, заработает в 2025 году, и что строительство создаст до 2500 рабочих мест, "в основном для местных рабочих".

Отмечается, что солнечный фотоэлектрический парк, названный "Фернандо Пессоа", будет поставлять "чистую, дешевую энергию местного производства, достаточную для удовлетворения годовых потребностей около 430 тысяч домов, то есть население, почти вдвое превышающее население города Порту".

По данным компании, проект позволит избежать потребления 370 миллионов кубометров газа в год — объема, необходимого для производства такого же количества энергии в комбинированном цикле.

Напомним, ранее глава украинского правительства принял онлайн-участие в очередном заседании Международного энергетического консультативного совета. Шмыгаль сообщил участникам "энергетического Рамштайна" четыре важных шага для украинской энергосистемы.

Также напомним, что ранее государственный энерготрейдер "Энергетическая компания Украина" ("ЭКУ") подписал с турецкой компанией Karpowership меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере электроснабжения и использования плавучих электростанций. Речь идет о проекте по финансированию и запуску 500 МВт электрической мощности от энергокораблей.

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