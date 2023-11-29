В Южной Корее роботы будут обучать детей английскому языку

Руководитель отдела образования Сеула Чо Хи Йон. Фото: Yonhap

В следующем году в начальных и средних школах Сеула, Южная Корея, появятся роботы-репетиторы английского языка. Они будут помогать ученикам в индивидуальных разговорах.

Об этом сообщило муниципальное управление образования Сеула, передает The Korea Times.

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Роботы-репетиторы английского языка

Об использовании роботов в обучении школьников английскому языку было объявлено городским управлением образования Сеула в рамках усилий, направленных на усиление преподавания этого предмета в государственных школах.

Роботы-репетиторы английского языка, разработанные совместно с частной компанией, будут поставлены в пять начальных и средних школ Сеула для пробного запуска в марте следующего года. Они будут работать на основе искусственного интеллекта. Роботы также будут предлагать индивидуальное обучение, включая коррекцию произношения отдельных учеников.

Муниципальное управление образования заявило, что планирует расширить распространение роботов-репетиторов английского языка, если пробный запуск даст удовлетворительные результаты.

Кроме того, оно расширит использование голосовых чат-ботов для обучения аудированию и говорению на английском языке, а также для заочного общения местных студентов с иностранными студентами.

Напомним, примерно две трети населения Украины имеют хотя бы базовые знания по иностранным языкам, хотя уровень владения может быть невысоким. Около 32% взрослого населения Украины не знают иностранного языка даже на элементарном уровне.

Также мы писали, что согласно исследованию большинство украинских учителей английского языка знают его на высоком уровне. В частности, 90% из них владеют языком на уровне В2.