В пяти городах появились бесплатные Wi-Fi-зоны: список

В пяти городах заработали бесплатные Wi-Fi-зоны

На улицах Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова заработал свободный Интернет. Всего установлено около 700 публичных Wi-Fi-зон.

Об этом говорится в сообщении Минреинтеграции.

Как подключиться

Название сети — UKRTELECOM_FREE.

В сообщении отмечается, что места свободного Wi-Fi обозначены соответствующими наклейками.

"Бесплатно воспользоваться интернетом можно даже при временном отсутствии электропитания. В таком случае услуга будет доступна в течение 2-4 часов", — рассказали в министерстве.

Узнать адреса зон с бесплатным Wi-Fi в указанных городах можно по ссылке.

Напомним, ранее стало известно, что мобильные операторы в Украине получили первые 120 земельных участков для строительства базовых станций мобильной связи по упрощенной процедуре. Люди в 350 селах скоро будут иметь качественный 4G.

Также сообщалось, что в поездах Укрзализныци будет стабильная интернет-связь благодаря старлинкам.