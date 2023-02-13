В пяти городах появились бесплатные Wi-Fi-зоны: список

В пяти городах появились бесплатные Wi-Fi-зоны: что известно
На улицах Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова заработал свободный Интернет. Всего установлено около 700 публичных Wi-Fi-зон.
Об этом говорится в сообщении Минреинтеграции.
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Как подключиться
Название сети — UKRTELECOM_FREE.
В сообщении отмечается, что места свободного Wi-Fi обозначены соответствующими наклейками.
"Бесплатно воспользоваться интернетом можно даже при временном отсутствии электропитания. В таком случае услуга будет доступна в течение 2-4 часов", — рассказали в министерстве.
Узнать адреса зон с бесплатным Wi-Fi в указанных городах можно по ссылке.
Напомним, ранее стало известно, что мобильные операторы в Украине получили первые 120 земельных участков для строительства базовых станций мобильной связи по упрощенной процедуре. Люди в 350 селах скоро будут иметь качественный 4G.
Также сообщалось, что в поездах Укрзализныци будет стабильная интернет-связь благодаря старлинкам.