В Минобороны показали, как испытывали новые украинские дроны

Испытание беспилотных авиакомплексов. Фото: скриншот

Минобороны Украины провело тестирование украинских дронов, созданных различными производителями. В ходе недавних испытаний были проверены беспилотники от шести компаний, большинство из которых — FPV-дроны, разработанные частными предприятиями.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Цель испытаний новых дронов

В сообщении говорится, что основная цель этих тестов — оценить эффективность беспилотников в условиях воздействия радиоэлектронного противодействия. В частности, проводилась проверка на устойчивость к подавлению сигнала видеосвязи и управления дронами.

Для многих производителей такие испытания стали возможностью выявить слабые места в своих беспилотных системах и сосредоточить усилия на их дальнейшем улучшении для противодействия радиоэлектронной войне.

Новые дроны показывают высокую устойчивость

Один из производителей представил свою серийную модель дрона-камикадзе, которая продемонстрировала высокую устойчивость к радиоэлектронному подавлению. По утверждениям представителя компании, этот дрон уже успешно применялся в боевых условиях и показал надежные результаты в противостоянии с радиоэлектронными средствами противника.

"Проект был запущен примерно год назад и теперь достиг определенного уровня развития. Дрон способен выполнять задачи на расстоянии до десяти километров. Технологии, использованные в разработке, не являются инновационными, а скорее представляют собой успешное объединение опыта и знаний, накопленных в предыдущих проектах", — сказал представитель компании.

Напомним, что российские оккупанты начали использовать дроны черного цвета. Это они делают для того, чтобы украинским защитникам неба их было труднее обнаружить.