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Во Львове оцифровали уничтоженный россиянами драмтеатр в Мариуполе

27 марта 2023 19:10
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Марта Байдака
Журналист
Для этого Skeiron собирает довоенные фото и видео
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Команда "Skeiron" создала 3D модель уничтоженного россиянами драмтеатра в Мариуполе. Продолжается разработка цифрового изображения интерьера заведения, а также центральной части Мариуполя . Для этого "Skeiron" собирает довоенные фото и видео.

Об этом сообщил координатор проекта #SaveMariupolHeritage Андрей Гривняк на брифинге в Медиацентре Украина Львов .

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"Предстоит еще долгая работа по изучению интерьера и чтобы можно было правильно передать эти интерьеры. Пока что у нас нет финансирования и мы своими силами пытаемся совершенствовать проект. В будущем если у нас появится возможность, мы сможем подробнее воспроизвести интер , чтобы воспроизвести это все через разные игровые среды»,  —  говорит координатор проекта #SaveMariupolHeritage Андрей Гривняк.

Кроме Мариуполя, команда создает 3D модели других архитектурных памятников Украины. По словам координатора проекта #SaveUkrainianHeritage Юрия Преподобного, в наработке "Skeiron" уже более 40 оцифрованных объектов в формате 3D во Львовской, Киевской, Хмельницкой, Волынской, Винницкой и Черновицкой областях.

Наиболее кропотливым до сих пор оказалась работа над оцифровкой модели Черновицкого университета, над которым команда работает несколько месяцев.

Напомним, мы ранее писали, о годовщине бомбардировки драмтеатра в Мариуполе.

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