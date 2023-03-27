Во Львове оцифровали уничтоженный россиянами драмтеатр в Мариуполе
Команда "Skeiron" создала 3D модель уничтоженного россиянами драмтеатра в Мариуполе. Продолжается разработка цифрового изображения интерьера заведения, а также центральной части Мариуполя . Для этого "Skeiron" собирает довоенные фото и видео.
Об этом сообщил координатор проекта #SaveMariupolHeritage Андрей Гривняк на брифинге в Медиацентре Украина Львов .
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"Предстоит еще долгая работа по изучению интерьера и чтобы можно было правильно передать эти интерьеры. Пока что у нас нет финансирования и мы своими силами пытаемся совершенствовать проект. В будущем если у нас появится возможность, мы сможем подробнее воспроизвести интер , чтобы воспроизвести это все через разные игровые среды», — говорит координатор проекта #SaveMariupolHeritage Андрей Гривняк.
Кроме Мариуполя, команда создает 3D модели других архитектурных памятников Украины. По словам координатора проекта #SaveUkrainianHeritage Юрия Преподобного, в наработке "Skeiron" уже более 40 оцифрованных объектов в формате 3D во Львовской, Киевской, Хмельницкой, Волынской, Винницкой и Черновицкой областях.
Наиболее кропотливым до сих пор оказалась работа над оцифровкой модели Черновицкого университета, над которым команда работает несколько месяцев.
Напомним, мы ранее писали, о годовщине бомбардировки драмтеатра в Мариуполе.