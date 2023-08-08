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В Китае установят контроль за использованием технологии распознавания лица

8 августа 2023 09:11
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Валерия Пержун
редактор
В Китае установят контроль за использованием технологии распознавания лица
Женщина пользуется смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В Китае могут ограничить использование технологии распознавания лица. Так, во вторник, 8 августа, регулятор киберпространства КНР заявил, что выпустил проект правил по надзору за безопасностью этой технологии в стране.

Об этом пишет Reuters.

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В проекте регулятора киберпространства Китая говорится, что технологию распознавания лица можно использовать только для обработки информации о лице. Получение таких данных возможно только при соблюдении строгих мер защиты.

"Для использования технологии также потребуется согласие личности", — говорится в заявлении Управления киберпространства Китая.

К тому же, собирать информацию о лице можно будет только тогда, когда в этом есть настоящая необходимость.

"Если есть другие доступные решения для технологии небиометрической идентификации, которые могут достичь той же цели или удовлетворить эквивалентные бизнес-требования, приоритет следует отдать выбору такого решения технологии небиометрической идентификации", — говорится в сообщении.

Напомним, что стало известно, что Китай поддерживает новый раунд переговоров по поиску мира в Украине.

Также мы писали, что между РФ и Китаем возник скандал из-за инцидента на границе.

В то же время Apple выведет свои мощности из Китая из-за протестов работников завода.

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