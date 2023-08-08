В Китае установят контроль за использованием технологии распознавания лица

Женщина пользуется смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

В Китае могут ограничить использование технологии распознавания лица. Так, во вторник, 8 августа, регулятор киберпространства КНР заявил, что выпустил проект правил по надзору за безопасностью этой технологии в стране.

Об этом пишет Reuters.

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В проекте регулятора киберпространства Китая говорится, что технологию распознавания лица можно использовать только для обработки информации о лице. Получение таких данных возможно только при соблюдении строгих мер защиты.

"Для использования технологии также потребуется согласие личности", — говорится в заявлении Управления киберпространства Китая.

К тому же, собирать информацию о лице можно будет только тогда, когда в этом есть настоящая необходимость.

"Если есть другие доступные решения для технологии небиометрической идентификации, которые могут достичь той же цели или удовлетворить эквивалентные бизнес-требования, приоритет следует отдать выбору такого решения технологии небиометрической идентификации", — говорится в сообщении.

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