В Китае технологическим компаниям запретили предлагать пользователям доступ к ChatGPT
Власти Китая запретили крупным технологическим компаниям предлагать пользователям доступ к чат-боту ChatGPT. Пекин волнуется, что он будет давать людям ответы, которые не прошли цензуру.
Об этом сообщает издание Nikkei.
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Технологические компании Tencent Holdings и Ant Group, финтех-филиал Alibaba Group Holding уже получили указание не предлагать доступ к ChatGPT. К тому же им нужно сообщать перед регулирующими органами, когда они захотят запустить свои собственные услуги, похожие на чат-бот.
В Китае официально недоступен ChatGPT, однако некоторые пользователи используют VPN.
"Посторонние разработчики также выпустили десятки "мини-программ" в соцсети WeChat компании Tencent, утверждающих, что предлагают услуги по ChatGPT", — сообщает издание.
Под давлением регуляторных органов Tencent остановила работу нескольких таких сервисов, независимо от того, были ли они подключены к ChatGPT или были копиями.
Китайское государственное СМИ China Daily сообщало, что чат-бот "может протянуть руку помощи правительству США в распространении дезинформации и манипулировании глобальными нарративами в своих геополитических интересах".
"Мы с самого начала понимали, что ChatGPT никогда не попадет в Китай из-за проблем с цензурой, и Китаю понадобятся собственные версии ChatGPT", — сказал один из руководителей технологической компании.
Напомним, ChatGPT очень быстро приобрел популярность в мире и сейчас стремительно покоряет украинских интернет-пользователей. Он уже успел заработать название "убийца Google".