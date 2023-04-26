В Китае готовятся построить первый гиперлуп: расстояние 150 км поезд будет преодолевать за 15 минут
В Китае завершился конкурс на строительство первой линии гиперлупа. Маршрут в 150 километров новый поезд, который планируют запустить в 2035 году, будет преодолевать менее чем за 15 минут.
Об этом сообщает китайское издание South China Morning Post.
Проект первого гиперлупа в Китае
На конкурсе проектов для построения первой линии гиперлупа на территории Китайской Народной Республики победил проект строительства этой скоростной железной дороги между городами Шанхай и Ханчжоу.
Протяженность трассы этого скоростного вида транспорта составит 150 км.
Детали проекта
По предварительным данным, скорость движения поезда гиперлупа составит до 1000 км/ч.
Поэтому ориентировочно полную дистанцию маршрута, учитывая даже разгон и торможение, новый поезд будет преодолевать менее чем за 15 минут.
Сейчас это же расстояние нынешние китайские поезда преодолевают за один час.
Запустить гиперлуп между Шанхаем и Ханчжоу планируют в 2035 году.
Напомним, что китайские смартфоны сейчас захватили рынок подсанкционной России. На российском рынке в первом квартале 2023 года доля продаж смартфонов китайского производства выросла на 20% по сравнению с прошлым годом.
Поэтому сейчас 70% продающихся в России смартфонов являются китайского производства.