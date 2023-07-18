В киберполиции назвали самые распространенные виды мошенничества во время войны: как уберечься

Задержанный мошенник. Иллюстративное фото: pexels.com

С начала полномасштабного вторжения мошеннические схемы стали приобрели еще более циничную окраску. Так, злоумышленники пытаются выманить деньги у одной из самых уязвимых в войне категорий населения — внутриперемещенных лиц.

Об этом рассказал начальник отдела противодействия преступлениям в сфере компьютерных систем Киберполиция Евгений Дороганов, в эфире 5 канала.

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С начала полномасштабного вторжения мошенничество несколько изменилось и оно получило новые черты, соответствующие настоящему. Как отметил Евгений Дороганов, мошенники нацелились на уязвимые категории лиц, особенно на переселенцев.

"Имею в виду это мошенничество под видом фиктивных перевозок и эвакуации граждан из горячих точек", — пояснил он.

В то же время, сезонное повышение мошеннической активности полицейские также замечают.

"Если говорить о лете и о летнем сезоне, то никуда не делось мошенничество с фиктивной сдачей в аренду жилья. В том числе гражданам, приезжающим на отдых и в Одессу, и в прибрежные районы, и в Карпаты", — рассказал Дороганов.

При этом в киберполиции отмечают, что к фиктивным магазинам сезонность отнюдь не имеет отношения. Ведь доставка товаров, а точнее "воздух" вместо них, работает круглый год.

Признаки, что перед Вами мошенники

Евгений Дороганов советует прислушаться к рекомендациям платформ по продаже товаров и не соглашаться на переписки с продавцами в других приложениях.

"Многие площадки очень часто отмечают, что если продавец или человек, сдающий жилье в аренду или другое лицо, размещающее объявление предлагает Вам перейти для общения в мессенджер или присылает любые ссылки по которым просит Вас перейти, то скорее все это мошенник", — убежден Евгений.

К тому же полицейский призывает осторожничать с отправкой предоплаты.

"Если человек просит Вас сбросить какую-либо подписку, обычно это 100% подписка, то это опять-таки скорее всего мошенник", — сказал он.

Также киберполиция советует обращать внимание на то, какие именно комментарии размещены на странице. Обычно они однотипны, малосодержательны.

"Прежде всего, надо понять, что подписчики и комментарии с помощью определенных ботов или специального программного обеспечения они могут накручиваться", — призвал Дороганов.

Напомним, полиция разоблачила мошенников, обокравших карточки 10 тыс. украинцев.