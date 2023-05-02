В юбилейном ролике Mortal Kombat фанаты заметили намек на новую, 12-ую версию игры

Легендарная видеоигра Mortal Kombat. Фото: Stream

Фанаты известной видеоигры Mortal Kombat заметили в юбиленом видео первый тизер новой версии файтинга. Mortal Kombat в этом году отмечает 30-летие со дня появления первой версии игры.

Об этом сообщает издание Gagadget.

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Юбилей легендарного файтинга

К 30-летию появления видеоигры в формате файтинга Mortal Kombat разработчики из студии NetherRealm опубликовали юбилейное видео.

В видеоролике они поблагодарили поклонников игры за многолетнюю поддержку.

Но без appreciation для наших fans за past 30 лет. We're just getting started... pic.twitter.com/i8LzbGfISf — Mortal Kombat 30 (@MortalKombat) May 1, 2023

Фанаты заметили намек

Вместе с тем, в финале юбилейного видео фанаты заметили кадры, которые були расценены как первый тизер новой версии игры, Mortal Kombat 12.

Появление 12-й версии не секрет, еще в феврале Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заявил, что она должна появиться на рынке в 2023 году.

Напомним, что в 2021 году в прокат вышел фильм "Мортал комбат", основанный именно на одноименной видеоигре.

Известный портал IMDb составил рейтинг самых популярных сериалов и фильмов того года, включив в топ-десятку фильмов и "Мортал Комбат".