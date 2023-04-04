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В едином экземпляре: на продажу выставили уникальный суперкар 90-х годов

4 апреля 2023 19:00
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
На продажу выставили авто 90-х годов, которого больше нет нигде – фото
На аукцион выставили суперкар Lotec C1000 1990-х годов.
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

На продажу выставили уникальный суперкар Lotec C1000 1990-х годов, являющийся одним из самых крутых автомобилей тех времен. Этот автомобиль разработали в единственном экземпляре для нефтяного магната из ОАЭ немецкие специалисты, но сейчас для него уже ищут нового владельца.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Carscoops"

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Шасси у этого суперкара, на котором он построен, создано из углеродного волокна. Детали уникального автомобиля сделаны тоже из карбона, а его вес составляет всего 1080 килограмм.

На аукцион выставили уникальный суперкар

Движется этот суперкар с помощью битурбированного мотора Mercedes V8, мощность которого составляет 1 тысячу лошадиных сил, а объем – 5,6 литров. Этот мотор совмещается с гоночной трансмиссией Hewland пяти ступеней и системой заднего привода.

Как выглядит суперкар Lotec C1000

Благодаря такому двигателю суперкар способен достигать максимальной скорости в 100 км/ч, тратя на это всего 3,2 секунды. При этом, до 200 км/ч этот автомобиль может разгоняться за 8 секунд.

Эксперты показали уникальный автомобиль Lotec C1000

Данный автомобиль может достигать 431 км/ч, что является максимальной скоростью. Но стоит отметить, что на практике эту цифру пока не подтвердили, ведь никто из водителей пока не достиг такой максимальной скорости.

Аукцион, на котором хотят продавать этот автомобиль, пройдет на площадке Curated. За суперкар, пробег которого составляет более 2 тысяч миль или чуть больше 4 тысяч километров, хотят выручить несколько миллионов долларов.

Известно, что нефтяной магнат из ОАЭ приобрел новый суперкар Lotec C1000 1990-х годов за 3,5 доллара.

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