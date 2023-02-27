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В игре Microsoft Flight Simulator появился украинский самолет Ан-225 "Мрия"

27 февраля 2023 23:30
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
В игре Microsoft Flight Simulator появился украинский самолет Ан-225 "Мрия"
Ан-225 "Мрия"
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Сегодня, 27 февраля, в игре Microsoft Flight Simulator появился легендарный самолет Ан-225 "Мрия". Релиз уже доступен для ПК.

Об этом сообщает ANTONOV Company.

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Подробности

"Проект стал возможным благодаря слаженной и интенсивной работе команды Microsoft Flight Simulator совместно с проектной командой ГП "АНТОНОВ", активного содействия Михаила Федорова и Министерства цифровой трансформации Украины и конечно поддержки и экспертизы наших пилотов и инженеров, которые помогли сделать поведение самолета. Командир экипажа Ан-225, шеф-пилот Дмитрий Антонов и пилоты Кирилл Волегов, Евгений Башинский, штурман Сергей Нечаев имели возможность протестировать цифровую "Мрию" на реалистичность полета", — говорится в сообщении.

Восстановление самолета было непростым и продолжительным процессом. Над ним работало несколько квалифицированных команд со всего мира.

"Многие часы работы разработки модели, запись звука, детальный дизайн — все для того, чтобы каждый смог максимально реалистично почувствовать себя в роли пилота крупнейшего в мире самолета, услышать звук его двигателей, осмотреть кабину и грузовую рампу", — пишет ANTONOV Company.

Компания Microsoft направит все средства от продаж дополнения "Mryia add-on" в Microsoft Flight Simulator на специальный счет ГП "АНТОНОВ" для восстановления самолета Ан-225.

Напомним, авиаконструкторы Государственного предприятия "Антонов" уже работают над созданием нового самолета "Мрия". В настоящее время продолжается демонтаж фюзеляжа разрушенного самолета.

Также мы писали, что в ноябре прошлого года генеральный директор ГП "Антонов" Евгений Гаврилов заявил, что Украина начала строительство нового самолета Ан-225 "Мрия". Его строят вместо того, что был уничтожен русскими оккупантами во время боевых действий в Гостомеле.

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