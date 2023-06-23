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Во Франции изготовят дрон-камикадзе с дальностью полета до 80 км

23 июня 2023 05:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Во Франции изготовят дрон-камикадзе с дальностью полета до 80 км
Баражирующий боеприпас Warmate. Фото: WB Electronics
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Компания Nexter получила контракт от Французского агентства оборонных инноваций (French Defense Innovation Agency) на разработку беспилотного летательного дрона-камикадзе. Проект, запущенный еще в мае, планируется реализовать до конца 2024 года.

Об этом сообщает С4ISRNET.

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Отмечается, что в рамках программы Larinae, которая переводится с латыни как "Чайка", ведется разработка будущего дрона-камикадзе, оснащенного противотанковым боеприпасом.

"Решение, предложенное Nexter и его партнерами, включает беспилотную летательную систему (UAS), изготовленную французским поставщиком EOS Technologie, вместе с технологией генерации заряда ядра, произведенной Nexter, и независимую от GPS систему навигации, способную работать в сложных условиях от стартапа TRAAK. Он должен иметь радиус действия не менее 80 километров и оставаться автономным в течение трех часов", — отметили в издании.

Пока Nexter не раскрывает, сколько стоит проект.

Напомним, что украинские разработчики представили новый разведывательный беспилотник дальнего действия "Сыч". Он уже работает на нашу победу.

Также мы писали, что искусственный интеллект теперь будет помогать Вооруженным Силам Украины. Система может быстро расшифровывать данные беспилотников и правильно определять цели. Бойцы ВСУ уже начали внедрять современную технологию на поле боя.

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