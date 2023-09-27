В Финляндии отменили временный запрет в отношении российского "Яндекса": в чем причина

Пользователь Yandex. Фото иллюстративное: google

Во вторник, 26 сентября, в Финляндии был отменен временный запрет российской группе Yandex и ее партнеру Ridetech. Она касается передачи личных данных в РФ клиентов "Яндекса".

Об этом говорится в издании Reuters.

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Когда и почему ввели запрет

Известно, что "чрезвычайный запрет" в Финляндии был объявлен в августе этого года. Там заявили, что российское законодательство предоставляло ФСБ право на получение персональных данных финских пользователей в приложении "Яндекс" для вызова такси Yango.

В то же время, уже 26 сентября Регулятор защиты данных Финляндии отменил временный запрет. По словам экспертов, российское законодательство не распространяется на услуги такси, предоставляемые приложением.

"Yango пока разрешено продолжать работу в Финляндии", — заявил финский регулятор.

Напомним, в Грузии запретили экспорт, реэкспорт и транзит автомобилей в РФ. Речь идет о тех легковушках, которые ввезены из ЕС.

Добавим, Канада ввела еще более 60 санкций против России. Так, под ограничения попали организации, университеты и отдельные лица.