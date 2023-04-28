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В приложении "Дія" может появиться искусственный интеллект, — Федоров

28 апреля 2023 17:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В приложении "Дія" может появиться искусственный интеллект, — Федоров
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В приложении "Дія" в скором времени может появиться искусственный интеллект. В Минцифры рассказали, что уже работают над виртуальным помощником "Надія".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на конференции "Сверхлюди".

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Искусственный интеллект в "Дії"

"Это, конечно, спойлер, это только R&D. Я не могу сейчас говорить, что это на 100% произойдет, не могу говорить о дедлайнах. Но, во-первых, мы работаем над виртуальным помощником "Надія", который, возможно или нет, появится в "Дії". Это рабочее название", — рассказал Федоров.

По его словам, речь идет о виртуальном помощнике нового поколения.

"Мы общаемся с компанией OpenAI, чтобы максимально автоматизировать и сделать понятным языком ответ на любой ваш вопрос. Например, вы говорите: "Надія, найди ЦНАП рядом со мной, который находится в таком-то районе, в таком-то городе, и скажи, какие услуги можно получить". И тебе на человеческом языке максимально персонализировано дается ответ, где можно найти этот ЦПАН, и так далее", — объяснил глава Минцифры.

Федоров подчеркнул, что речь идет не только о том, что можно получить на портале или в приложении "Дія", а вообще о любом ответе на вопросы, касающиеся государственных сервисов.

"Я пока не могу рассказать всю архитектуру, но, конечно, мы не будем использовать персональные данные. Мы дизайним систему таким образом, чтобы все было максимально безопасно, потому что это главный вызов. С точки зрения технологии это будет максимально условная локализация", — отметил Федоров.

Министр цифровой трансформации также анонсировал проект под названием "Голос граждан".

"Мы хотим в режиме реального времени сканировать все, что происходит в социальных сетях. Все проблемные вопросы, которые происходят на форумах, Facebook, Instagram, Telegram. О чем люди говорят, какие у них проблемы, где плохие услуги, на что они жалуются. Параллельно анализировать все обращения граждан в контакт-центры и выводить проблематику дашбордами с ключевыми темами чиновникам и министрам", — добавил Федоров.

Напомним, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объявил о новой услуге в приложении "Дія" — возможности отмены шеринга автомобилей.

Также мы писали, что министерство цифровой трансформации сообщило о новой услуге в приложении "Дія", позволяющей получить выдержку о несудимости. Эта услуга доступна всем пользователям программы, достигшим 14 лет.

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