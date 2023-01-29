Как передать право на управление автомобилем через Дію

В приложении появилась услуга «Шеринг авто»

В Украине владелец автомобиля может поделиться цифровой версией техпаспорта с родственником или другим человеком через приложение "Дія". Это можно сделать довольно быстро.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Инструкция

В приложении "Дія" перейдите в раздел "Услуги" и выберите пункт "Шеринг авто".

Затем — пункт "Поделиться авто".

Далее выбрать автомобиль, который будет передан, и указать срок, в течение которого техпаспорт будет доступен в приложении "Дія" другого человека (по истечении срока заявка подается повторно).

Указать личные данные: местожительство, e-mail, телефон или проверить, корректно ли подтянулись данные через BankID.

С помощью QR-кода или ссылки отправить запрос человеку, которому вы шертите техпаспорт. Потенциальный пользователь должен подтвердить запрос, а в ответ — предоставить свои данные и подписать заявление с помощью "Дія.Підпису".

После уведомления, что потенциальный пользователь выполнил все действия, владелец авто также должен подписать заявление с помощью "Дія.Підпису". Оно автоматически поступает на проверку в сервисный центр МВД.

В течение короткого промежутка времени техпаспорт появится в приложении "Дія" должного пользователя.

Напомним, мы рассказывали, как в "Дії" отменить статус ВПЛ и изменить место регистрации.

Также мы писали, что освобожденным из российского плена бойцам помогут восстановить документы через приложение "Дія". Для этого будет разработан специальный функционал — "Персональный менеджер".