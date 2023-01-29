Как передать право на управление автомобилем через «Дію»: инструкция
В Украине владелец автомобиля может поделиться цифровой версией техпаспорта с родственником или другим человеком через приложение "Дія". Это можно сделать довольно быстро.
Об этом сообщает Минреинтеграции.
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Инструкция
- В приложении "Дія" перейдите в раздел "Услуги" и выберите пункт "Шеринг авто".
- Затем — пункт "Поделиться авто".
- Далее выбрать автомобиль, который будет передан, и указать срок, в течение которого техпаспорт будет доступен в приложении "Дія" другого человека (по истечении срока заявка подается повторно).
- Указать личные данные: местожительство, e-mail, телефон или проверить, корректно ли подтянулись данные через BankID.
- С помощью QR-кода или ссылки отправить запрос человеку, которому вы шертите техпаспорт. Потенциальный пользователь должен подтвердить запрос, а в ответ — предоставить свои данные и подписать заявление с помощью "Дія.Підпису".
- После уведомления, что потенциальный пользователь выполнил все действия, владелец авто также должен подписать заявление с помощью "Дія.Підпису". Оно автоматически поступает на проверку в сервисный центр МВД.
- В течение короткого промежутка времени техпаспорт появится в приложении "Дія" должного пользователя.
Напомним, мы рассказывали, как в "Дії" отменить статус ВПЛ и изменить место регистрации.
Также мы писали, что освобожденным из российского плена бойцам помогут восстановить документы через приложение "Дія". Для этого будет разработан специальный функционал — "Персональный менеджер".