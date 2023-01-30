В 2022 году продажи смартфонов в Китае упали до рекордного уровня

Смартфоны китайского производителя Xiaomi

Продажи смартфонов в Китае подверглись рекордному падению в 2022 году, упав на 13% — до самого низкого уровня за десятилетие. Это связано с борьбой с COVID-19 и замедлением экономики.

Об этом сообщает Reuters.

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Общее количество отгруженных устройств составило 286 миллионов, по сравнению с 329 миллионами в 2022 году. Это был самый низкий объем продаж с 2013 года, и впервые с тех пор годовой объем продаж упал ниже 300 миллионов.

Строгий контроль за COVID-19 сильно повлиял на китайскую экономику в прошлом году, но Пекин начал отменять ограничения в декабре.

Производитель телефонов Android Vivo был самым продаваемым брендом за год с долей рынка 18,6%. Однако общие поставки упали на 25,1% по сравнению с прошлым годом.

Honor стал вторым самым продаваемым брендом с ростом поставок более чем на 34%, хотя и с низкой базы. Apple была третьим самым продаваемым брендом телефонов в 2022 году вместе с Oppo.

В целом резкое падение продаж смартфонов в Китае отражало показатели сектора во всем мире. В 2022 году глобальные поставки смартфонов достигли 1,2 миллиарда, что является самым низким показателем с 2013 года и упали более чем на 11% в годовом исчислении.

Напомним, компания Apple Inc. решила отложить выпуск легких очков дополненной реальности из-за технических проблем.

Также мы писали, что занимающаяся производством компьютеров американская корпорация Dell Technologies Inc. планирует прекратить использование чипов китайского производства до 2024 года.