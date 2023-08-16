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Twitter снизил скорость перехода на сайты, которые критиковал Илон Маск, — СМИ

16 августа 2023 15:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Twitter снизил скорость перехода на сайты, которые критиковал Илон Маск, — СМИ
Владелец Twitter Илон Маск. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Twitter ввел задержку при переходе на сайты, которые критиковал владелец соцсети Илон Маск. Среди задержанных вебсайтов оказались онлайн-конкуренты X Facebook, Instagram, Bluesky и Substack, а также телеканалы Reuters и Times.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Twitter снижает переходы на сайты, которые критиковал Маск

Как известно, Twitter ввел пятисекундную задержку при переходе на сайты, которые критиковал владелец соцсети Илон Маск. Для других сайтов, не критиковавшихся с его стороны, задержка составляла не больше секунды, сообщило

В частности, медленнее загружались конкурирующие с Twitter платформы компании Meta (Facebook, Instagram, Threads), сайты Bluesky и Substack, а также сайты агентства Reuters и газеты The New York Times. Все они ранее становились объектом нападок со стороны Маска.

Издание отмечает, что когда именно была занижена скорость переходов на определенные сайты, неизвестна. Но через несколько часов задержка исчезла.

"Интернет-компании тратят миллионы долларов на быструю загрузку своих сайтов, поскольку даже небольшие задержки могут привести к падению трафика. Исследование мобильного трафика, проведенное Google в 2016 году, показало, что 53% пользователей не переходили на сайт, если он загружался дольше трех секунды", — привело пример издания.

Напомним, недавно стало известно, что Илон Маск отказал ВСУ в доступе Starlink вблизи Крыма.

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