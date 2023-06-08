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Twitter ограничил доступ иностранцам к аккаунтам украинцев, пишущих о войне

8 июня 2023 00:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Twitter ограничил доступ иностранцам к аккаунтам украинцев, пишущих о войне
Мужчина просматривает ленту Twitter. Фото: Adobe Stock
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Один из пользователей Twitter решил провести "расследование", поскольку заметил, что сеть блокирует аккаунты украинских пользователей. Причину не пришлось искать долго.

Об этом сообщил пользователь @eto_bim в Twitter.

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Пользователь @eto_bim приступил к поискам украинских пользователей в Twitter, используя иностранный профиль, зарегистрированный по номеру одной из стран Евросоюза.

Сначала показалось, что соцсеть закрыла иностранцам доступ к аккаунтам украинцев, однако позже оказалось, что страницы, имеющие публикации на тему войны, помечены тегом Sensitive content. Кроме того, этот тег стоит в настройках "по умолчанию".

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Источник: @eto_bim

Напомним, что после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС уже на следующий день в ООН создали публикацию о "языке вражды". Вероятнее всего, это связано с тем, что за прошедшие сутки большинство людей и общественных деятелей выражали возмущение по поводу бездействия организации и позицию по поводу трагедии.

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