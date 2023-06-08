Twitter ограничил доступ иностранцам к аккаунтам украинцев, пишущих о войне

Мужчина просматривает ленту Twitter. Фото: Adobe Stock

Один из пользователей Twitter решил провести "расследование", поскольку заметил, что сеть блокирует аккаунты украинских пользователей. Причину не пришлось искать долго.

Об этом сообщил пользователь @eto_bim в Twitter.

Читайте также:

Почему Twitter "банит" украинцев

Пользователь @eto_bim приступил к поискам украинских пользователей в Twitter, используя иностранный профиль, зарегистрированный по номеру одной из стран Евросоюза.

Сначала показалось, что соцсеть закрыла иностранцам доступ к аккаунтам украинцев, однако позже оказалось, что страницы, имеющие публикации на тему войны, помечены тегом Sensitive content. Кроме того, этот тег стоит в настройках "по умолчанию".

Напомним, что после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС уже на следующий день в ООН создали публикацию о "языке вражды". Вероятнее всего, это связано с тем, что за прошедшие сутки большинство людей и общественных деятелей выражали возмущение по поводу бездействия организации и позицию по поводу трагедии.