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Twitter разрешил своим пользователям скрывать "синюю галочку"

2 августа 2023 20:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Twitter разрешил своим пользователям скрывать "синюю галочку"
Социальная сеть Twitter. Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Социальная сеть Twitter разрешила своим пользователям скрывать "синюю галочку". Эту функцию добавили, чтобы не провоцировать мемы и насмешки.

Об этом сообщает служба поддержки Twitter.

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"Синяя галочка" в Twitter

Ранее синяя отметка в профиле позволяла пользователям соцсети отличить реальные аккаунты от фейковых. После прихода в Twitter Илона Маска получить "галочку" смогли все, кто согласился платить $8 в месяц за подписку.

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Скрытие "галочки" в Twitter. Фото: скриншот

Компания Meta также решила продавать отметки верификации для Instagram. После этого социальные сети были переполнены мемами о людях, купивших "галочку".

"Галочку можно скрыть в вашем профиле и публикациях, хотя в некоторых местах она все еще будет видима. Некоторые функции могут быть недоступны, пока чек не отображается", — пишет служба поддержки Twitter.

Напомним, в воскресенье, 23 июля, владелец Twitter Илон Маск представил новый логотип для социальной сети. Теперь синих птиц заменит белая буква "Х" на черном фоне.

Также мы писали, что, отказавшись от синих птиц, Илон Маск хочет превратить сеть в платформу для коммуникаций и финансовых операций.

Добавим, букву X пришлось снять со штаб-квартиры Twitter. Это произошло после многочисленных жалоб жителей дома напротив, которым это чудное сооружение сильно светило в окна.

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